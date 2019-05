Uz ilahije, vatromet, pustanje balona i dječiju graju, večeras u jednom od sarajevskih džemata počeo mjesec ramazan.

Foto: Anadolija

Džemat Bojnik, poznat po radu s djecom i omladinom, svaki značajan datum obilježi svečanošću, pa tako i početak ovog blagoslovljenog mjeseca.



Prema riječima Mehidina ef. Bešlića, imama ovog džemata, cilj ovog programa jeste da se djeci približi mjesec ramazan na djeci prijemčiv način.



"Mi često previše uozbiljujemo ramazan i ponašamo se kao da je on rezervisan samo za odrasle, a, zapravo, nije tako. Ramazan je mjesec radosti, a ko ima više radosti od djece? Mi iz djetinjstva pamtimo miris halve, koji nas podsjeća na ramazan. No, nažalost, ta tradicija polako jenjava. Zato smo htjeli kreirati nove uspomene našoj djeci, nešto što će ih uvijek podsjećati na ramazane u djetinjstvu", govori u razgovoru s novinarom AA efendija Bešlić i dodaje kako djeca ovog džemata rado prisustvuju i učestvuju u svim aktivnostima.



"Imamo dječiju mukabelu, dječije radionice, iftare za djecu, sve to s ciljem da djeca osjete posebnost ramazana i da osjete da su i oni važan dio našeg džemata, odnosno naše zajednice. Kada čovjek da svoj maksimum, onda vidi dobru povratnu reakciju."



Fikreta Agić, koja je došla skupa s djecom, istakla je kako je bilo vrijeme za ovakav način obilježavanja početka ramazana.



"Lijepo je da je neko došao na ideju da se djeca pripreme za ramazan na ovakav, zanimljiv način. Organizacija je dobra, naš imam i njegova supruga puno rade s omladinom, a to je jako važno s obzirom da na mladima svijet ostaje. Ovaj večerašnji događaj bit će im jako lijepa uspomena. Možda djeca sada nisu svjesna važnosti ramazana, ali drago mi je da smo našli način da im privučemo pažnju."



Svečanost je završena uz defile mektebske djece i zajedničko klanjanje akšam-namaza. Slične predramazanske aktivnosti za djecu organizovane su i u drugim bosanskohercegovačkim gradovima.



(AA)