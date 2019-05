Na grobnom polju Topole u Spomen-području Donja Gradina položeni su vijenci za više od 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja koji su mučki ubijeni u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora.

Vijence su položili predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik i premijer Republike Srpske Željka Cvijanović i Radovan Višković i predsjednik Vlade Srbije Ana Brnabić, predsjednik Narodne skupštine RS Nedeljko Čubrilović, ministri u vladama Srpske i Srbije, predstavnici lokalnih zajednica iz Srpske, potomci žrtava jasenovačkog sistema logora, predstavnici diplomatskog kora i međunarodnih organizacija.



Vijence su položili i predstavnici nevladinih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata, preživjeli jasenovački logoraši, predstavnici Republike Srpke u institucijama BiH, delegacije iz Izraela, Jevrejske zajednice u Republici Srpskoj, romske zajednice, ambasadori Rusije Petar Ivancov, SAD Erik Nelson, Velike Britanije Metju Fild i šef deleacije EU u BiH Lars Gunar Vigemark. Među prisutnima su bili i vladika Jefrem i partrijarh Irinej, prenosi Srpskainfo.





Dodik: Ono što su uradili NDH i ustaše ne mogu oprostiti



Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas u Donjoj Gradini da će to biti mjesto sjećanja na velika stradanja u koncentracionom logoru Јasenovac, ali i mira i okupljanja, jer niko ne želi nikakav sukob, niti osvetu.



- Moramo da živimo u miru s drugima - rekao je Dodik i dodao da će u Gradini biti izgrađen veliki memorijalni kompleks.



Načini stradanja u Jasenovcu, kaže, a posebno djece, uvijek iznova zaprepaste.



Istakao je da on ne može ni oprostiti, ni zaboraviti ono što su uradile ustaše i NDH Srbima.



Dodik je u obraćanju prisutnima u Donjoj Gradini, na manifestaciji u povodu Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Јasenovac, upitao kako je moguće da je neko presuđen na smrt čim je rođen, samo zato što je druge vjere i nacije, ali i dodao da NDH nije uspjela da uništi jedan narod.



Dodao je da ipak ima pravde u jednom, jer je Donja Gradina ostala u RS kako bi se, kaže, nastavilo obilježavanje stradanja i očuvalo sjećanje na žrtve Jasenovca.



Ponovio je da RS ne traži ništa više od onoga što joj pripada po Dejtonskom sporazumu te da želi mir i slobodu, kao i da zaštiti svoja prava po Ustavu.





Brnabić: Izgradićemo memorijalni kompleks da učimo i pamtimo šta se događalo



Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je zajedničku izgradnju memorijalnog centra u Donjoj Gradini.



- Ovdje smo iz godine u godinu i zauvijek. To je naša obaveza, odgovornost, zalog za budućnost, znajući da cjenimo slobodu, ali i poštovanje prema drugom ljudskom biću bez obzira na vjeru, naciju, ili spol - istakla je Ana Brnabić, premijerka Srbije u Spomen području Donja Gradina kod Kozarske Dubice, na centralna manifestacija povodom Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina u koncentracionom logoru Јasenovac.



Ona je poručila da su Srbi kao narod preživjeli uprkos svim tragedijama.



- Stradali su nedužni ljudi, žene, djeca, starci, bez ikakve naznake ljudskosti od strane dželata. Zbog mira, bratstva i jedinstva nije se o Јasenovcu pričalo, a moralo se! Zasto danas imamo negiranje NDH, kao jedne umobolne tvorevine, i dovode se čak u pitanju činjenice da se išta događalo - nastavila je premijerka Srbije.



Ona je dodala da kao što svijet zna za Aušvic, Dahau, Mathauzen, mora se znati i za Ciglanu, Donju Gradinu, Јadovno, Drakulić,...Na kraju okrenula se i budućnosti:



- Uložićemo napore da njegujemo žrtvu Јasenovca, ali i sredstva, energiju, za izgradnju memorijalnog centra na ovom mjestu. To je najmanje što dugujemo nevinim žrtvama - zaključila je Brnabićeva.





Patrijarh Irinej: Vapaj se čuo do neba, ali nije do Zagreba i crkvenih predstavnika



Njegova svetost patrijarh srpski Irinej izjavio je danas u Donjoj Gradini da su u ustaškom zločinu u Јasenovcu učestvovali i oni koji je trebalo da šire ljubav i čitaju Јevanđelje i da su mnogi od njih okrvavili ruke do lakata, čak bili rekorderi u činjenju zločina.



Patrijarh Irinej je naglasio da se vapaj djece čuo do samog neba, ali ne do Zagreba i crkvenih predstavnika i to ne što nisu mogli da čuju već nisu željeli.



-Oni koji je trebalo da propovijedaju ljubav među narodima, oni su mačem i nožem činili zločinačka djela - rekao je srpski patrijarh poslije parastosa.



Patrijarh Irinej je istakao samo Bog zna koliki je broj onih koji su umoreni u najstrašnijim mukama.



- Јoš se vodi velika diskusija koliki je taj broj. Veoma veliki. Oni najobjektivniji istraživači smatraju da je prešao milion - rekao je patrijarh.



Srpski patrijarh je napomenuo da je jedan od ustaških vođa rekao da su umorili više naroda nego Turci na ovim balkanskim prostorima.



On je poručio da osveta ne smije da bude predmet razmišljanja, jer je srpski narod hrišćanski, pravoslavni, koji sluša Božije zapovijesti i trudi se da ih koliko može ispuni.



Patrijarh Irinej je istakao da će oni, koji su činili zločin, kad tad osjetiti tragičnost svojih djela, a da srpskom narodu preostaje da ne dozvoli da budu zaboravljena njihova stratiša i stradanja.



- Moramo oprostiti jer smo hrišćani, a ne smijemo zaboraviti - istakao je patrijarh srpski.





