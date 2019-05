Post kao fundamentalni ibadet u mjesecu ramazanu intimni je čin - on se izvana ne vidi, ali liječi iznutra, potiskuje materijalno i naglašava ono što je vječno. Tada mogu provrijeti vrela u nama koja nadilaze sva zadovoljstva koja materijalna ili ovosvjetska dobra donose.

Foto: FENA

To je kazao glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić koji je u intervjuu za Fenu ukazao na značaj posta u mjesecu ramazanu koji počinje večeras s nastupom akšama.



Muslimani Bosne i Hercegovine i diljem svijeta će nakon jacije-namaza večeras klanjati i prvi teravih-namaz, a sutra će zapostiti i prvi dan posta.



Musić podsjeća da je Božiji poslanik Muhammed a.s. bio zabrinut stanjem i krizom društva u njegovom vremenu, neznanjem koje je vladalo i udaljenosti od Boga. Međuljudski odnosi su bili opterećeni gomilanjem i stjecanjem materijalnih dobara na nedozvoljene načine.



Stoga je postojala duhovna potreba koju je Gospodar liječio, te je čitavo čovječanstvo počastio upravo u mjesecu ramazanu kada je Muhammedu a.s. došla prva objava Kur'ana.



Da bi post bio valjan, a samim tim i nagrada kod Boga veća, Musić naglašava da se postač mora udaljiti od svega onoga što ga udaljava od dragog Allaha, kao što je ružan govor ili ponašanje.



-Post liječi močvaru u čovjeku odakle dolaze svi grijesi, a to je nemar i neznanje o dragom Bogu, a najveća kriza savremenog čovjeka je neznanje - istakao je.



S obzirom da se savremenom čovjeku stalno nameću različiti izazovi, Musić poziva one koji ne poste "da im post bude izazov, neka probaju, pa nek vide šta je pravo zadovoljstvo i šta je sreća“.



-Probaj postiti jedan dan, pa ćeš vidjeti pozitivne promjene unutar tebe samog i tvog odnosa sa ljudima, jer ko popravi svoj odnos sa dragim Bogom, On mu pomogne da popravi odnos sa ljudima oko sebe na principu istine, pravde, dobročinstva, svega čemu nas uči Kur'an i Poslanik a.s. - poručio je Musić.



Pojašnjava da je post djelo koje je Gospodar dao kao metodu odgoja svim generacijama. Postom, navodi, uskratim sebi jelo, piće i intimni odnos radi zadovoljstva Allaha da bi duhovna vrela provrela, da bi se srce očistilo. Dok postim, pojašnjava, drugačije gledam na ljude, gladnog razumijem, razumijem onoga koji je u stanju potrebe, neimaštine, onoga ko je bolestan i onog koji traži posao.



Musić naglašava da ko god posti mjesec ramazan, taj vjeruje svome Gospodaru, odaziva mu se i želi da bude u stanju u kojem želi da ga Gospodar vidi.



Poručuje da nema nijednog djela koje je propisano u islamu a da od toga nema koristi čovjek, njegova okolina i društvo. Možda i najveća potvrda istinitosti Kur'ana, istinitosti poslanstva Muhammeda s.a.w.s je, kaže, upravo smisao ibadeta - da budemo bolji ljudi, da se udaljimo od laži, nepravde, da gledamo na druge ljude kao na Božija stvorenja i da se prema njima tako odnosimo.



-Zato uđite u jednu prelijepu bašču koju nam je dragi Bog dao, a ta bašča se zove mjesec ramazan. Uzmite plodove ramazana. Idite na mukabele, ako niste postili ranije, postite sada. Jer zaista na ovom svijetu ima džennet, ko ne uđe u taj džennet, neće ući u džennet na budućem svijetu, a to je džennet spoznaje Stvoritelja jedinog – navodi glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo u intervju za Fenu.





(FENA)