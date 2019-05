Večeras sa zalaskom sunca počinje mjesec ramazan. Muslimani Bosne i Hercegovine i diljem svijeta će, nakon jacije-namaza, večeras klanjati prvi teravih-namaz, a sutra će zapostiti i prvi dan posta.

Foto: 24sata.info

Vjernici će ove 440. hidžretske godine postiti 29 dana, a post završava 4. juna kada nastupa Ramazanski bajram.



Post je treći temelj islama i naređen 2. godine po hidžri (624.). To je mjesec u kojem je počela objava od Allaha dž.š. posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu a.s. i stoga je to mjesec lijeka i Allahove milosti, dobrote, upute i svjetla vjernicima.



Prenosi se da je Muhammed a.s. na hutbi uoči mjeseca ramazana govorio vjernicima:



-"O ljudi, prikučio vam se časni mjesec, mjesec blagoslova, sreće i napretka, mjesec u kome je noć Lejletu-l-kadr, koja je vrednija od hiljadu mjeseci. Allah vam je naredio da postite danju u ramazanu, a njegove noći da provodite u dobrovoljnom ibadetu".



Ramazan je mjesec strpljivosti, a nagrada je za strpljivost džen­net. To je mjesec međusobnog ispomaganja muslimana, mjesec u kome se uve­ćavaju prihodi i opskrba vjernika. Uz ramazan treba posebno prakticirati četiri stvari: dvije kojima ćete zadovoljiti svoga Stvoritelja i dvije bez kojih vi nikako ne možete.



U Kur'anu je obaveza posta jasno naznačena u suri El-Bekare u kojoj se kaže '...o ljudi, propisan vam je post kao što je bio propisan (i) onima prije vas, da biste bili bogobojazni'.



Obaveza se odnosi na sve punoljetne, zdrave muslimane koji nisu na putu. Post započinje u ranu zoru, imsak, i traje sve do zalaska sunca. Kod muslimana je post apstinencija od jela, pića, griješenja i svega onog što kvari post, što je jasno na osnovu Kur'ana, hadisa i fikha.



Šejh Sejjid Salih ef. Ibrišević Faruki pojašnjava da Allah nije pozvao samo stomake da poste, nego čitavo čovjekovo biće koje je jedna množina: jezik treba postiti od laži, klevete, psovke, ogovaranja, prenošenja tuđih riječi i svega zabranjenog; oči trebaju postiti, da ne gledaju ono što je Allah zabranio; uši trebaju postiti da ne slušaju ono što je Alah zabranio; razum treba postiti, kao i srce, duh, nefs, jednom riječju, čitavo društvo u tom mikrokosmosu.



Za postača je pohvalno da ustaje na sehur, da požuri sa iftarom, a ako ga neko uvrijedi, da kaže: ”Ja postim”.





