U Bosni i Hercegovini jutros je oblačno vrijeme sa kišom.

Temperature zraka u 08.00 sati: Bjelašnica 2 stupnja, Ivan-sedlo 7, Livno 8, Bihać i Bugojno 9, Jajce, Sarajevo i Prijedor 10, Gradačac, Bileća, Sokolac i Trebinje 11, Sanski Most, Tuzla, Banja Luka i Zvornik 12, Brčko, Grude, Mostar, Široki Brijeg, Bijeljina i Doboj 13, Neum 15 stupnjeva.



Atmosferski tlak u Sarajevu iznosi 926 milibara, za 15 milibara je niži od normalnog i sporo raste.



U Bosni i Hercegovini danas se očekuje oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, na planinma sa susnježicom ili snijegom. U večernjim satima, usljed opadanja temperature zraka, granica padavina snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 800 metara nadmorske visine. Vjetar slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini, veći dio dana jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 7 i 14, na jugu i sjeveru zemlje od 14 do 18 stupnjeva.



U Sarajevu će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 13 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.





(FENA)