Milorad Dodik i SNSD nisu i neće pristati na Akcioni plan za članstvo u NATO-u (MAP) i to dobro znaju u PDP-u, poručeno je danas iz SNSD-a.

Foto: 24sata.info

- A bilo kakva unilateralna akcija u vezi sa Nacionalnim godišnjim planom i bilo čim što ima veze sa NATO savezom i sa MAP-om dovešće do destabilizacije BiH, upozorio je portparol SNSD-a Radovan Kovačević

Kovačević je ponovio da SNSD tu ima izuzetno jasnu politiku, a to je politika poštovanja svih zvaničnih dokumenata donesenih u Narodnoj skupštini Republike Srpske, između ostalog i Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

- Mi se u skladu sa tim i ponašamo i to je, vjerujem, jasno svima i u Republici Srpskoj i u BiH, pa i samom NATO savezu - rekao je Kovačević Srni.

On je istakao da su brojni pritisci na Dodika i predstavnike SNSD-a da u tom kontekstu promijene stav, ali da to ne planiraju da urade, što je nedavno predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao i predsjedniku Turske Redžepu Taipu Erdoganu.

Kovačević je naglasio da se stav SNSD-a tu ne mijenja, ali da ih ne iznenađuje, ukoliko postoji nekakav plan za neku vrstu prevare, da za to znaju u PDP-u.

- Ukoliko dođe do bilo kakve unilateralne akcije o pitanju Nacionalnog godišnjeg plana i bilo čega što ima veze sa NATO-om i sa MAP-om, mi u SNSD-u želimo svima jasno da damo na znanje da je to za nas apsolutno neprihvatljivo i da će to dovesti do destabilizacije BiH - rekao je Kovačević.

On je ukazao da je Mladen Ivanić učestvovao u usvajanju Strategije spoljne politike u kojoj se jasno govori o MAP-u i da je na to podsjetio državni sekretar SAD Majk Pompeo koji je rekao da se BiH tom Strategijom obavezala da ide prema MAP-u.

Kovačević je napomenuo da je prije nego što je Ivanić donio takvu odluku u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojena Rezolucija o vojnoj neutralnosti.

Prema njegovim riječima, Ivanić je i prilikom posjete generalnog sekretara NATO-a BiH u obraćanju medijima, što je moguće provjeriti na stranici Predsjedništva BiH, nedosmisleno rekao da postoji apsolutni konsenzus o pitanju MAP-a u BiH iako je prije toga u Narodnoj skupštini usvojena Rezolucija o vojnoj neutralnosti i jasno rečeno da Srpska ne želi bilo kakvu vrstu kretanja prema MAP-u.

- Naše politike su tu jasne. Mi smo nekada poštivali rezolucije Narodne skupštine koje su bile drugačije. Kada je promijenjen zvaničan stav Republike Srpske iskazan kroz demokratsku volju u Narodnoj skupštini i naša politika se tu promijenila i naša politika je tu danas jasna - ne u NATO i ne može MAP, za razliku od PDP-a, koji je uvijek glasao za NATO i MAP i koji i danas svoj stav o tom pitanju nije promijenio - zaključio je Kovačević.

PDP tvrdi suprotno

Podsjetimo, iz Partije demokratskog progresa saopćili su da će već naredne sedmice biti potvrđena izjava Bakira Izetbegovića da je s partnerima SNSD-om i HDZ-om pronašao način da se aktivira MAP i formira novi saziv Vijeća ministara.

- Dodik sada lažno i perfidno optužuje opoziciju, iako su sve i jedan dokument na NATO putu BiH potpisali SNSD-ovi zvaničnici, a uz Dodikov pristanak i odobravanje ministrica odbrane BiH, HDZ-ova Marina Pendeš će predati Prvi godišnji nacionalni program za NATO, čime se kreće u aktivaciju MAP-a, navela je portparolka PDP-a Anja Petrović.

Prljavi i sramotni napadi na Mladena Ivanića od Milorada Dodika i članova njegovog kabineta smišljeno su skretanje pažnje s dogovora postignutog u Ankari da BiH aktivira Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP).

Budući da MAP ne može aktivirati pismo jednog ministra, nego to može učiniti samo novo Vijeće ministara, svi Dodikovi potezi prethodnih dana potvrđuju Izetbegovićevu izjavu. Sramotna igra prevrtljivog Dodika je providna i prozrena - zaključila je Petrović.

(24sata.info)