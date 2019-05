S boljim povodom i boljim pozivom se nismo mogli okupiti u ovim vremenima punim izazova i neizvjesnosti. Danas smo sretni i ushićeni i danas se pred nama otvaraju svijetla radosti i sreće- rekao je danas prilikom otvaranja fočanske Aladža džamije reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović.

Foto: FENA

Reis Kavazović istakao je da je Aladža srce Foče ali i čitave istočne Bosne, podsjetivši da je predugo ovaj lijepi grad bio bez svog simbola.



Reisu-l-ulema Husein ef. Kavazović istakao je da je do početka Drugog svjetskog rata Foča imala 32 džamije, od čega 17 u samoj gradskoj jezgri Foče.



-I tada je Aladža prednjačila svojom ljepotom. Mnogi i sa Istoka i sa Zapada dolazili da je vide i da joj se dive. Mnogi su s ushićenjem o njoj pisali ali i o gradu i ljudima- rekao je Kavazović.



On je podsjetio da nakon što je Aladža srušena, nestale su i mnoge njene džematlije, te je izrazio nadu da će obnova Aladže, svjedočiti nadu da će se to promijeniti da će njeno dizanje osnažiti želju protjeranih Fočaka da se vrate da izgrade svoje domove.



Kako je naglasio reisu -l-ulema Husein ef. Kavazović uzdizanjem Aladže uzdiže se i Foča.



-Boli nas što nalogodavci njenog rušenja pa i brojnih drugih zločina zajedno s direktnim počiniocima nisu adekvatno odgovarali - rekao je Kavazović , istakavši da Bošnjaci žele samo pravdu.



On smatra da je obnova Aladža džamije i pokazatelj da će dobro nadvladati zlo, da će bosanski duh zajedničkog života u različitosti voljom Božjom preživjeti.



- Foča će preživjeti. Zato nas raduje da je daleko više onih u Foči koji su žalili za Aladžom kada su je zlotvori srušili, kao što je o puno onih koji su se njenoj obnovi raduju i danas – rekao je Kavazović.



Aladža, Šarena džamija ili džamija Hasana Nezira podignuta je 1549. godine i prva je džamija u Bosni i Hercegovini izgrađena u klasičnom osmanskom stilu. Gradio ju je bliski saradnik Mimara Sinana i ono što predstavlja jednu od njenih najvećih vrijednosti jeste to što su sve kasnije džamije građene oslanjajući se na ideju Aladža džamije. Aladža je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i na listu spomenika svjetske baštine UNESCO-a.



Ova džamija krasila je Foču skoro pet stoljeća da bi 2. augusta 1992. godine bila minirana a njeni dijelovi razbacani su po različitim lokacijama oko grada.

(FENA)