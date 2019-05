Danas je otvaranje obnovljene Aladža džamije u Foči.

Svečana ceremonija otvaranja počinje od 11 sati, a od 10:00 sati u specijalnom programu sve prenosi BHT.

U Foču na prostor ispred Aladža džamije koja će biti danas svečano otvorena pristižu vjernici, učesnici velikog događaja.



Svečano otvorenje ponovno izgrađene Aladža džamije centralni je događaj ovogodišnjeg obilježavanja Dana džamija u BiH.



Učenjem Kur'ana hfz. Nisveta ef. Omerdića počinje današnji program svečanog otvorenja ponovno izgrađene Aladža džamije u Foči, kojem prisusutvuje nekoliko hiljada vjernika iz cijele BiH, visoki domaći i međunarodni zvaničnici te predstavnici Turske i SAD-a, država koje su pomogle i finansirale izgradnju ovog vjerskog objekta.



Aladža (Šarena) džamija nakon više od četvrt stoljeća otkako je porušena, danas će ponovo biti otvorena za sve vjernike, a ovaj čin, kako je ranije naglašeno, predstavlja jedan od najvažnijih događaja za islamsku zajednicu, a posebno muftijstvo goraždansko, koje je uz pomoć donatora uložilo velike napore da ovaj značajan i zahtjevan projekat bude doveden do kraja.



Svečano otvorenje Aladža džamije planirano je u 13 sati, a ovom činu prethodit će poruke domaćina, domaćih i međunarodnih diplomata, a svečanost otvaranja počet će dovom koju će proučiti bivši goraždanski muftija Hamed ef. Efendić.



Najavljena su obraćanja predstavnika lokalne zajednice, v.d glavnog imama Miralema ef. Hodžića, goraždanskog muftije Remzije ef.Pitića, predstavnika Vakufskih direkcija BiH i Turske Senaida Zajimovića i Adnana Ertema, potom ambasadora SAD-a u BiH Ericka Nelsona, ministra kulture Turske Mehmeta Nuri Ersoya, kao i reisu-l- uleme IZ BiH Huseina ef. Kavazovića te člana Predsjedništva BiH.



Program koji prethodi činu svečanog otvorenja ponovo izgrađene Aladža džamije upotpunit će eminentna imena iz kulturno-obrazovne oblasti. Za ovu priliku angažovani su najbolji izvođači duhovne muzike na čelu sa Zeidom Šotom, a tu su i Armin Muzaferija, Eldin Huseinbegović, Latif Močević, Šerif Delić i učači Kur’ana iz BiH i Turske. Prvi ezan u Aladži će proučiti hfz. Mustafa Isaković. Kroz povijest Aladže od njene izgradnje do danas, prisutne će voditi glumac Armin Omerović.



Aladža (Šarena) džamija dio je kulturne baštine Bosne i Hercegovine i uvrštena je u listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u. Ponovno je izgrađena na svoju 470 godišnjicu.



Prvi put sagrađena je 1549. godine, a gradio ju je Hasan Nazir, bliski saradnik Mimara Sinana. Prva je u BiH izgrađena u klasičnom osmanskom stilu i važila je za jedan od najvrijednijih objekata orijentalne kulture na Balkanu, a sve kasnije džamije građene su po uzoru na nju. Potpuno je porušena u avgustu 1992. Godine kada su je srpske vlasti minirale a zatim njene ostatke zatrpale zemljom na gradskim smetljištima.



Ponovna izgradnja Aladža džamije ozvaničena je u martu 2014. godine potpisivanjem protokola između Generalne direkcije vakufa Turske i Vakufske direkcije u BiH, a kamen temeljac za njenu obnovu postavljen je 30. maja iste godine. Zahvaljujući donatorima, firmama koje su radile na njenom ponovnom uzdizanju, ovaj značajan i zahtjevan projekat nakon četiri i pol godine priveden je kraju.



Uz džamiju, unutar kompleksa izgrađen je i muzejski objekt, imamski stan, šadrvan i turbe, a u sklopu vanjskog uređenja bit će izvršena i restauracija i sanacija postojećih mezara koji se nalaze unutar kompleksa. Za unutrašnju dekoraciju džamije koristile su se i zlatne sveske, odnosno zlatni listovi, na isti način kako je izvorno bila oslikana Aladža.



Na oslikavanju unutrašnjeg dijela obnovljene Aladže radio je i tim iz Istanbula. Dio ukrasa oko prozora džamije ostavljen je u izvornom stanju i jedan je od podsjetnika na historiju ove bogomolje, značajne ne samo za vjernike u fočanskom kraju, nego i cijele BiH pa i šire.



Projekat ponovne izgradnje Aladža džamije uradila je firma Delta 3 Infinitet Mostar uz nadzor i kontrolu Amira Pašića. Radove su izvodile firma “Sama Insaat“ iz Burse, “Bišina“ iz Mostara i “Karadrvo“ iz Fojnice, a nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma Arhi plus iz Mostara. Projekt ponovne gradnje džamije podržala je i ambasada SAD-a u BiH koja je osigurala finansijska sredstva za izradu projektne dokumentacije i za izradu mihraba, i oni su prvi donatori ponovne izgradnje Aladža džamije.

