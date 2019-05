Fočanska ljepotica, Aladža džamija, danas će biti svečano otvorena.

Foto: Armin Durgut - Pixsell

Uvodni dio programa počinje u 11 sati, a svečano otvorenje Aladža džamije planirano je u 13 sati. Uz reisu-l-ulemu bit će državni zvaničnici, vakifi, donatori i drugi gosti.



Organizatori očekuju dolazak nekoliko hiljada vjernika iz cijele BiH, ali i visoke domaće i međunarodne zvaničnike te predstavnike Turske i SAD-a, država koje su pomogle i finansirale realizaciju ovog veoma značajnog i zahtjevnog projekta.



Najavljena su obraćanja predstavnika lokalne zajednice, goraždanskog muftije, Vakufskih direkcija BiH i Turske Senaida Zajimovića i Adnana Ertema, potom ambasadora SAD-a u BiH Ericka Nelsona, ministra kulture Turske Mehmeta Nuri Ersoya, kao i predramazanska poruka reisu-l- uleme IZ BiH Huseina ef. Kavazovića.



Posljednji radovi prije njenog svečanog otvaranja su završeni prethodnih dana.



Dio ukrasa oko prozora džamije ostavljen je u izvornom stanju i jedan je od podsjetnika na historiju ove bogomolje, značajne ne samo za vjernike u fočanskom kraju, nego i cijele BiH pa i šire.



Ova džamija je sagrađena polovinom 16. stoljeća, jedna je od najstarijih u BiH i važi za jedan od najvrijednijih objekata orijentalne kulture na Balkanu.



Nakon više od četvrt stoljeća otkako je do temelja porušena fočanska ljepotica, džamija koja je uvrštena u kulturnu baštinu Bosne i Hercegovine i listu spomenika svjetske baštine pri UNESCO-u.



Srpske vlasti su 1992. godine minirale Aladžu džamiju, a zatim njene ostatke zatrpale zemljom na gradskim smetlištima.



Sagrađena je polovinom 16. stoljeća. Aladžu je 1549. godine izgradio Hasan Nezir, bliski saradnik Mimara Sinana. Radovi na obnovi zvanično su počeli 2014. godine.



Medžlis Islamske zajednice Foča je u gradu do 1992. godine imao 12 džamija. Sve su porušene, minirane, a njihovi ostaci su uklonjeni.





Instrukcije svima koji dolaze



Organizacioni odbor svečanog otvaranja ponovno izgrađene Aladže džamije u Foči uputio je više instrukcija za sve one koji u subotu, 04. maja. 2019. godine, planiraju prisustvovati ceremoniji.



U uputama stoji:



Svi autobusi koji se kreću ka Foči iz pravca Sarajeva i iz pravca Goražda nakon što putnike ostave na ulazu u grad biti će upućeni prema Ustikolini gdje će ih lokalna policija smjestiti na predviđene parkinge.



U povratku autobusi će se zaustavljati na proširenju kod novog željeznog mosta tj. na ulazu u grad iz pravca Goražda i tu će se putnici ukrcavati.



Mole se svi vozači koji ne poznaju prigradske i gradske zone Foče da slijede upute redara i lokalne policije, koji će im pomoći da nađu adekvatan parking.



Organizacioni odbor je predvidio da će se mala vozila parkirati:



Kod KP doma, desna strana Drine



Bivše čarapare, kod novog željeznog mosta, lijeva strana Drine



Između dva mosta duž magistrale, na pravcu iz Sarajeva i na pravcu iz Goražda.



Preporuka za Fočake je da parkiraju kod Ribarskog restorana, zbog poznavanja lokacije i pristupa istoj, a kako bi olakšali gostima iz drugih gradova.



Parking za uniformisane službenike Islamske zajednice (u džubi i ahmediji) osiguran je kod bivše medrese Mehmed-paše Kukavice i u krugu Perućice. U gradu će biti posebni redari koji će ta lica i vozila usmjeravati na ove lokacije.



Osim toga kako bi se izbjegle gužve do same Aladža džamije mogu doći samo:



Vozila pod pratnjom;



Vozila sa VIP oznakom (diplomatski kor, gosti iz inostranstva..);



Vozila sa PRESS oznakom.



Organizacioni odbor posebno skreće pažnju da će vozila kroz glavnu ulicu bez navedenih oznaka biti isključena ili preusmjerena na predviđene parking lokacije.



U harem džamije, tokom trajanja oficijelnog dijela programa, mogu ući lica sa zvaničnim pozivnicama, kao i lica sa jednom od akreditacija Organizacionog odbora (organizator, protokol, tehnička podrška, press..). Svi ostali će biti smješteni na prostor Aladžanskog parka. Nakon završetka zvaničnog dijela programa svi posjetioci imat će priliku da klanjaju u džamiji i da je obiđu. Ukoliko u vrijeme podne-namaza bude padala kiša, organizovat će se klanjanje u džematu po grupama za sve posjetioce.



S obzirom da se očekuje veliki broj gostiju među kojima su i brojni domaći i međunarodni zvaničnici Organizacioni odbor apeluje na sve goste ceremonije da poštuju instrukcije redara i službenog osoblja i još jednom ih moli za razumijevanje i saradnju kako bi ovaj historijski događaj protekao dostojanstveno i u najboljem redu. Također, OO napominje da se svi gosti u svakom trenutku mogu obratiti bilo kome od službenih osoba za pomoć i podršku.



Na kraju iz Organizacionog odbora napominju sve goste da KDZ pregled lokaliteta počinje u 7:00 i da će završiti do 8:30. KDZ pregledom će biti obuhvaćena i vozila akreditovanih TV kuća i njihova reportažna kola.



U prilogu donosimo i mapu lokacija naznačenih u ovim instrukcijama.







