Društvo novinara BiH, obilježavajući 3. maj, Svjetski dan slobode medija, upriličilo je večeras tradicionalnu manifestaciju „Novinar godine“ na kojoj su proglašeni najbolji pojedinci i kolektivi u pet kategorija u novinarskoj branši za 2018. godinu.

Foto: FENA - 24sata.info

Glavna nagrada, "Novinar godine", ovog puta je kolektivna i dodijeljena je internet portalu Žurnal.

U kategoriji pisanih medija, nagrađen je Berislav Jurič, urednik bh. internet magazina Bljesak.info, a u kategoriji televizijskog novinarstva Arijana Saračević Helać, uposlenica Federalne televizije.

Radijsko novinarstvo je kategorija u kojoj je nagrađena Vanja Iličić, reporterka BH Radija, dok je u kategoriji "Životno djelo" priznanje dobio novinar Ahmed Bosnić.

Specijalna priznanja dodijeljena su novinarkama Martini Mlinarević Sopta, kao i Elmi Kazagić.

Posebna priznanja uručena su institucijama i pojedincima koji su pomogli organizaciju manifestacije „Novinar godine“, kao i rad Društva novinara BiH u proteklom periodu.

Dobitnici tih priznanja su: predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, predsjednik Skupštine Sarajevskog kantona Elmedin Konaković, gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka i Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini.

O nagradama je odlučivao žiri Društva novinara BiH.

Ovogodišnja, 24. tradicionalna manifestacija „Novinar godine“ održana je s naglaskom da je sloboda javne riječi neophodna kao izraz demokratskog stanja društva, a da su novinari danas u mnogim dijelovima svijeta izloženi različitim pritiscima, nekad i fizičkim napadima, zbog zalaganja za istinu.

Nakon proglašenja najboljih, novinarka prvonagrađenog portala Žurnal Azra Omerović, autorica novinarske priče "Diplome", izjavila je da je priznanje ohrabruje da nastavi raditi dobro i profesionalno u bosanskohercegovačko društvu u kojem mediji, po njenoj ocjeni, nisu slobodni.

Prvonagrađeni u kategoriji pisanih medija, novinar Berislav Jurič, smatra da je stanje u tom segmentu žurnalizma isto kao i u cjelokupnom bh. novinarstvu.

- Večeras slavimo slobodu medija, a već sutra treba da se sjetimo da ne postoji slobodno novinarstvo, ali postoje slobodni novinari - kazao je on.

Upitan kako vidi budućnost bosanskohercegovačkog novinarstva, odgovorio je: "Jednaka je svakoj drugoj budućnosti u BiH, a to znači da je neizvjesna“.

Predsjednik Društva novinara BiH Faruk Zupčević naglašava da obilježavanjem Dana slobode medija i manifestacijom "Novinar godine", ta asocijacija želi sačuvati dignitet novinarstva 'u ova teška vremena' i nagraditi najbolje i najhrabrije pojedince iz branše.

Novinari, naglašava Zupčević, danas rade u teškim uvjetima i pod ugovorima te su izloženi različitim pritiscima, od verbalnih do fizičkih, kazao je on, pa je cilj manifestacije sačuvati dostojanstvo profesije te ohrabriti sve one koji u toj nimalo lakoj borbi, nastoje očuvati slobodu medija.

Ambasador Italije u BiH Nicola Minasi izjavio je u uvodnom dijelu večerašnje manifestacije da osjeća divljenje prema novinarskoj profesiji između ostalog zbog njene odgovorne društvene uloge.

Zahvalio je medijima i zbog toga što njemu i članovima diplomatskih misija profesionalno pomažu da bolje shvate bosanskohercegovačku realnost.

( FENA)