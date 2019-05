Potpredsjednik bh. entiteta RS Ramiz Salkić pozvao je danas da se procesuiraju oni koji su u bratunačkom naselju Hranča, ali i svim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini, činili teške zločine nad civilima.

Foto: FENA

U tom mjestu je, učenjem tevhida za ukupno 90 šehida i prigodnim programom, započela manifestacija „Dani sjećanja na genocid u Bratuncu“, kojom će se preživjeli stanovnici tog podrinjskog mjesta prisjetiti najstravičnijih zločina tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te odati počast nedužno ubijenim bošnjačkim civilima, saopćeno je iz kabineta entitetskog potpredsjednika.



Prije 27 godina, na današnji dan, započeo je progon Bošnjaka iz naselja Hranča, ali ujedno i progon i etničko čišćenje na području cijele općine Bratunac.



Naselje Hranča je u potpunosti spaljeno od 3. do 9. maja 1992. godine, a 60 Bošnjaka je ubijeno na kućnim pragovima od strane komšija Srba, potpomognutih pripadnicima JNA i paravojnim formacijama iz Srbije.



Mnogobrojni muškarci su zatvoreni u logor Osnovne škole Vuk Karadžić u Bratuncu, dok su neki zatvoreni u logor Sušica u Vlasenici.



Salkić je dodao da je 27 godina nakon progona sa ognjišta i ubistva 60 sugrađana, odbranjena zemlja, obnovljen život i imanja u Hranči.



- Nažalost, oni koji su trebali obezbijediti da počinioci teških zločina budu kažnjeni, nisu to uradili. Danas počinioci ubistva 60 nedužnih civila u Hranči, ovim mjestom i gradom šetaju nekažnjeni i kao slobodni ljudi –naveo je on.



Dodao je da, nažalost, sudovi i tužilaštva i nadležne agencije u Bosni i Hercegovini, nisu obezbijedili pravdu za stanovnike tog mjesta i dijela domovine.



-To pokazuje nesposobnost, nezainteresovanost i nesaosjećanje tih institucija sa žrtvama. Mi ih pozivamo da procesuiraju one koji su u ovom mjestu, ali i svim drugim mjestima u Bosni i Hercegovini činili teške zločine nad civilima. Vas pozivam da ne zaboravite, da istinu prenosite na mlađe generacije, da pamte kako im se ovaj zločin nikada ne bi ponovio – istakao je Salkić.



Naglasio je da su Bošnjaci u tom mjestu svoji na svome, na svojim ognjištima, opredijeljeni da žive u miru, zajedno sa svojim komšijama.



-Naše komšije pozivamo da se distanciraju od ratnih zločinaca i da kažu gdje su preostale masovne grobnice, kako bismo pronašli, identifikovali i dostojanstveno ukopali sve one koji su zvjerski ubijeni.



Ni 27 godina nakon teških zločina, nažalost, zlo nije pobijeđeno. To zlo mi danas osjećamo kroz sistemsku diskriminaciju, veličanje ratnih zločinaca, te negiranje našeg naroda i naše domovine Bosne i Hercegovine. Svi zajedno trebamo i moramo biti svjesni toga - kazao je u svom obraćanju potpredsjednik Salkić.



Nakon tevhida i klanjanja džume namaza, preživjeli Bratunčani su posjetili masovnu grobnicu Borkovac.



Manifestacija „Dani sjećanja na genocid u Bratuncu“ će trajati do 16. maja, a centralni događaj je kolektivna dženaza žrtvama genocida od 1992. do 1995. godine, koja će biti klanjana 12. maja ove godine.





(FENA)