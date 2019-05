Na godišnjem sastanku i biznis forumu EBRD-a u Sarajevu, 8. i 9. maja učestvovat će vodeća međunarodna investiciona kompanija BC Partners, što će biti njeno prvo javno pojavljivanje u regionu nakon okončanja procesa kupovine većinskog udjela United Grupe od investicionog fonda KKR u martu ove godine.

Foto: FENA



Ovo je najveća strana direktna investicija u regionu i jedna od najvećih u jugoistočnoj Evropi, saopćio je Telemach.



United Grupa kao vodeći provajder medijskih i komunikacionih usluga u jugoistočnoj Evropi posluje pod brendovima SBB, Sport Klub, N1, Nova, kao i Telemach u Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori.



Stelios Elia, generalni direktor BC Partnersa, učestvovat će na panelu „Potencijal jugoistočne Evrope: gledište investitora“, drugog dana konferencije, u četvrtak, 9. maja. Ovo je prvi put da EBRD održava godišnji sastanak na Balkanu od 2010. godine, kada je bio u Zagrebu.



Direktoru Eliau će se na ovom značajnom panelu pridružiti i eksperti u politici, ekonomiji i medijima: Zsuzsanna Hargitai, regionalna direktorica za zapadni Balkan - Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) koja je bila jedan od prvih investitora United Grupe; Victoriya Boklag, CEO United Grupe i veteran priče o rastu grupe koja je postala regionalni lider u razvoju biznisa tokom protekle dvije decenije; John Simpson, urednik međunarodnih odnosa za BBC i veteran u izvještavanju o političkim i ekonomskim prilikama na Balkanu te Wolfango Piccoli, potpredsjednik u Teneo Risk and Intelligence, globalnoj savjetodavnoj firmi u oblasti politike, koja je visokospecijalizovana za ekonomiju i politiku južne Evrope.



Među ostalim temama, na panelu se očekuje diskusija o daljnjim investicijama u regionu i izvozno orijentisanim mogućnostima za države Balkana kroz primjer zatvaranja transakcije između United Grupe i BC Partnersa. Napravit će se i poređenje zašto su u periodu 2004.-2016. godine Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Mađarska, Letonija, Litvanija, Poljska, Rumunija, Slovačka i Slovenija, koje su se EU pridružile 2004. godine ili kasnije, kumulativno privukle bruto strane direktne investicije od gotovo 700 milijardi dolara za razliku od zemalja zapadnog Balkana, Srbije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Kosova, koje su privukle samo 50 milijardi dolara za isti period.



Panel će otkriti zašto su na dugoročnim osnovama i trendovima ova tržišta interesantna investitorima i zašto postojeći problem „odliva mozgova“, kao i zabrinutost u vezi s vladavinom prava, mogu postaviti ekonomiju i biznis u nezgodan položaj i spriječiti ih da dosegnu puni potencijal.



Panel sesija „Potencijal jugoistočne Evrope: gledište investitora“, u organizaciji United Grupe, bit će održan od 14 do 15 sati u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 9. maja kao dio agende drugog dana EBRD-ovog godišnjeg sastanka i biznis foruma.



BC Partners je vodeća međunarodna investiciona kompanija s više od 20 milijardi eura za upravljanje privatnim kapitalom i privatnim kreditima. Osnovana 1986. godine, imala je aktivnu ulogu u razvoju cjelokupnog tržišta Evrope tokom tri decenije. Danas BC partners posluje kao integrisani tim kroz kancelarije na tržištima Sjeverne Amerike i Evrope. Od osnivanja, BC Partners je investirao u 105 kompanija koje su imale ukupnu vrijednost od 130 milijardi eura i trenutno investira iz svog desetog fonda.



United Group je osnovana 2000. godine i vodeći je provajder telekomunikacionih i medijskih usluga u jugoistočnoj Evropi. Ima najširu mrežnu pokrivenost u regionu i korisnicima nudi najatraktivniji izbor TV sadržaja, od lokalnog do najboljeg sadržaja iz cijelog svijeta.



United Grupa posluje u šest zemalja (kroz kompanije kao što su SBB, Telemach i United Media, i kanale kao što su Sport Klub, Nova TV i N1 TV) i zajedno s globalnom OTT uslugom, pokriva 3,74 miliona pretplatnika u 1,8 miliona domova, sa 4.400 ljudi koje zapošljava.



Međunarodni investitori United Grupe su KKR i sada BC Partners, kao većinski vlasnik.

(FENA)