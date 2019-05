Željko Kovačević, koji je poginuo nakon ubistva biznismena Slaviše Krunića i njegovog pratioca Žarka Pavlovića, pogođen je kada je prišao izrešetanom vozilu da vidi da li je usmrtio svoju metu, saznaje “Glas Srpske”.

Željko Kovačević / 24sata.info

Izvor blizak istrazi je kazao da je na njega tada zapucao teško ranjeni član Krunićevog obezbjeđenja i vozač auta Goran Ilić.



"Nakon što su on i saučesnik ispalili rafale na tojotu u kojoj su bili Krunić, Pavlović i Ilić, Kovačević je krenuo prema vozilu da vidi da li su žrtve likvidirane. Pretpostavljamo da je prišao da ih ovjeri. Tada je Ilić zapucao na njega i pogodio ga u stomak", kazao je izvor blizak istrazi.



Zbog ovog zločina, koji se desio 22. aprila u Glamočanima kod Laktaša, uhapšen je i pritvoren Emilio Baldo. Još se traga za Benedijem Đukanovićem koji je sa mjesta zločina pobjegao u bijelom golfu 7. Pretpostavlja se da su Kovačević i Đukanović bili direktni izvršioci ubistva, dok im je Baldo javio kada je "meta" krenula prema mjestu sačekuše. Napadači su čekali skriveni u žbunju na putu za Krunićevo imanje nedaleko od kapije u Glamočanima. Kada je tojota u kojoj je on bio naišla osuli su rafalnu paljbu. Meta napada bio je Krunić što ukazuje i činjenica da napdači nisu pucali na tojotu kada je u njoj bio sam Ilić koji je sat i po prije zločina išao do imanja svog šefa.



Istragom je utvrđeno da su kobne večeri neposredno prije ubistva Baldo, Kovačević i Đukanović sjedili u jedom kafiću u Glamočanima. Policija je do sada pronašla dvije puške s okvirima, za koje se sumnja da su korišćene u ubistvu, podsjeća "Glas Srpske".



(NN)