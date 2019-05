Ramazan 1440. h.g./2019. godine nastupit će zalaskom sunca u nedjelju, 05. maja 2019. godine. Prvi teravih-namaz će se klanjati u nedjelju, dok će prvi dan posta ovogodišnjeg mubarek mjeseca ramazana biti u ponedjeljak, 06. maja.

Reis Husein Kavazović

Tim povodom, reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein ef. Kavazović uputio je vjernicima ramazansku poruku koju ovom prilikom prenosimo u cijelosti:



- Hvaljen neka je Allah, utočište i izvorište svakoga dobra. U Njegovoj moći su sva naša imanja i sva naša nadanja. U ovim odabranim danima utječemo mu se od svakovrsnog zla i molimo za Njegovu milost. Neka su blagoslovljeni vjerovjesnici i Muhammed, a.s., i svi dobri ljudi do kraja svijeta.



Braćo i sestre.



U ponedjeljak 6. maja ove godine je prvi dan ramazana. S posebnim ushićenjem iščekujemo taj mjesec ibadeta, pobožnosti, milosrđa i solidarnosti svake vrste. U njemu, možda više nego u drugim dobima, svjesni smo koliko smo, kao sinovi i kćeri Ademovi, upućeni jedni na druge. Blizina Bogu čini nas bližim i ljudima i drugim stvorenjima. U ovome mjesecu osjećamo harmoniju svijeta i ljepotu Allahova stvaranja.



Vjerovjesnik Muhammed, a.s., govorio je da je vrijeme poput sablje: ako ga ne iskoristimo sasjet će nas. Zato se čuvajmo te sablje. Neka nam životni moto bude dobro koje s drugima dijelimo. Ako to sebi zadamo, prije ćemo dočekati da živimo u društvu dobrih i u društvu kome je dobro vrhunska vrijednost.



Ramazan je prilika da na sebe i svijet oko sebe pogledamo iz perspektive naše odgovornosti. Uzdignimo se iznad svakodnevnice i postavimo sebi cilj: živjeti životom koji je posvećen Bogu, dobru i plemenitosti.



Poslanik islama Muhammed, a.s., učio nas je kako je post štit vjernika. Svaki ibadet, a post posebno, štiti nas od zla koje ne miruje. Post nam daje snagu da mu se efikasnije suprotstavimo.



Pozivam vas da tu snagu usmjerimo na borbu protiv velikih pošasti našeg društva: korupcija i ovisnost o kockanju nagrizaju sve pore našeg društva i naših porodica. Vrijeme je da im se odlučno suprotstavimo i da naš moralni habitus učvrstimo i osnažimo.



Braćo i sestre.



Posebno nas raduje to da ćemo, voljom Božijom, u subotu, četvrtog maja, otvoriti vrata iz temelja obnovljene Aladže u Foči. Lijep je to ramazanski poklon cijeloj našoj napaćenoj zemlji. S velikom radošću i ushićenjem naša će vjernička srca biti puna i odlučna da se dobru još više posvetimo.



S ovim mislima i dovom Uzvišenom Allahu, dž.š., svim muslimanima u domovini, domovinskim zemljama i dijaspori: ramazan šerif mubarek olsun, poručio je reisu-l-ulema Kavazović.





