U Bosni i Hercegovini sutra će biti oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Prijepodne padavine se očekuju u Hercegovini i Krajini, a u drugoj polovini dana i u ostalim područjima.

Arhiv / 24sata.info

Vjetar će biti slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna uglavnom između 14 i 19 stepeni.



U Bosni i Hercegovini u nedjelju, 5. maja bit će oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Na planinma će padati i snijeg. U večernjim satima, usljed opadanja temperature zraka, granica padavina snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 800 metara nadmorske visine. U Bosni vjetar u jutarnjim satima mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. U Hercegovini će puhati jugo veći dio dana. Temperatura zraka u Bosni između 5 i 12 stepeni. U Hercegovini jutaranja temperatura zraka između 7 i 12, a najviša dnevna između 13 i 18 stepeni.



U ponedjeljak, 6. maja bit će oblačno u nizinama s kišom i pljuskovima. Usljed zahlađenja granica padavina snijega ili susnježice u Bosni se može spustiti i do 600 metara nadmorske visine. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 5, na jugu do 9 stepeni. Najviša dnevna između 4 i 9, na jugu zemlje od 10 do 15 stepeni.



U utorak, 7. maja u BiH preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Više sunčanog vremena bit će na jugu zemlje. Vjetar će biti umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 0 i 4, na jugu do 7 stepeni. Najviša dnevna između 7 i 13, na jugu do 17 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)