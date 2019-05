Zabrinjava nas ono što čujemo od jednog člana Predsjedništva BiH, (Milorad Dodik op.a.) da Islamska zajednica u BiH traži više od onoga što traže dvije crkve, Katolička i Pravoslavna, koje su potpisale Ugovor sa Bosnom i Hercegovinom, kaže u intervjuu “Jedan” reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović.

Islamska zajednica čeka više od dvije decenije da potpiše Ugovor sa državom, tvrdi reis Kavazović i napominje da, dok ne bude potpisan sporazum, Islamskoj zajednici i muslimanima pojedinačno ostaje mogućnost da se obraćaju sudovima da zaštite svoja prava.



“To jeste teži put, ali mi ćemo nastaviti da to činimo i da osporavamo diskriminaciju koja nam se nameće. Mi smo najveća vjerska skupina u BiH i dovedeni smo u poziciju da budemo diskiminirani od vlastite države, što je apsurd. Naravno, tim prije što su i Katolička crkva i Pravoslavna crkva dale svoju saglasnost, na neki način, na tekst koji je predložen od Vijeća ministara. Dakle, nisu izrazile svoje protivljenje, podržale su IZ da ona potpiše taj Ugovor. Šta je pozadina svega toga? Vjerovatno politizacija svega u BiH, pa i tog pitanja”, kaže reis Kavazović.



ODLUČNO PROTIV ZLOUPOTREBE VJERE



Islamska zajednica prepoznala je opasnost od odlaska naših državljana na strana ratišta nakon pojave takozvane “Islamske države” i jasno poručila da je to neprihvatljivo, ocjenjuje reis Kavazović, navodeći da država BiH mora onemogućiti takvo ponašanje.



“Mislim da teroristi, one koje kvalificiramo kao”islamski teroristi”, naglašeno zloupotrebljavaju religiju. Naglašeno. Sami povici tekbira, što znači veličanje Boga, nas muslimane dovodi u poziciju da nas se kvalificira kao nekakvu prijetnju. Smatram da je to zloupotreba Islama. Svi dobronamjerni ljudi koji razumiju ovo o čemu govorim, razumjet će da se radi o zloupotrebi vjere. Smatram da muslimani moraju više učiniti da zaštite vjeru od zloupotrebe. Moramo biti glasni. Moramo biti odlučniji da se obračunamo s takvim pojavama unutar vlastitog bića. Protiv njih se možemo boriti samo svjetlom vlastite vjere. Moramo vlastiti muslimanski duh toliko osnažiti da se suprotstavimo tim ljudima koji zloupotrebljavaju vjeru, zloupotrebljavaju tekbir, u konkretnom slučaju. Postoji li još neka pozadina iza toga, to je drugo pitanje, tvrdi Husein ef. Kavazović.



ZATVORENE ZAJEDNICE U OTVORENOM DRUŠTVU NE MOGU FUNCIONIRATI



O pozivu Islamske zajednice “paradžematima”da se stave pod kontrolu Islamske zajednice, reis Kavazović kaže da je jedan broj njih prihvatio da se integrira i vratio se u strukture Islamske zajednice, a da je oko 20 manjih grupa, koje se ne mogu smatrati džematom, ostao izvan struktura ove zajednice.

“Mi smo kazali da ne možemo preuzeti odgovornost za nešto što nije u strukturi Islamske zajednice. S druge strane, smatrali smo da sloboda vjeroispovijesti treba da se poštuje,ali smo kazali da niko ne može živjeti u zatvorenim zajednicama gdje država ne može imati pristup šta se tamo može dešavati s aspekta sigurnosti. Smatramo da ne mogu funkcionirati zatvorene zajednice u otvorenom društvu. U otvorenom društvu svi moramo biti vrlo transparentni. Ono što radimo, za šta se zalažemo, šta naučavamo”, kaže reis Kavazović.



NA MIGRANTE SE GLEDA SAMO KAO NA MUSLIMANE



Duboko vjerujem u otvorenost Evrope kao društva, ocjenjuje reis Kavazović. Naglašava kako vjeruje da Evropa podjednako može tretirati i kršćane i muslimane i da neće dozvoliti da bilo kome da ekskluzivitet na život na njenom tlu, u smislu monopola. Kavazović je razočaran što se na migrante gleda samo kao na muslimane.



“Obaveza je čovjeku koji je u teškoj poziciji da mu se pomogne, bez obzira ko je s druge strane. Evropa je u poziciji da može pomoći, njeno materijalno stanje je bolje u odnosu na zemlje iz kojih ovi ljudi dolaze. To su područja koja su pogođena tragedijama, ratovima koji dugo traju, kako onim unutarnjim između samih zemalja, tako i onim koji su proizvedeni intervencijom zapadnih sila. Sjetimo se Iraka, Libije, koji su pogođeni takvim intervencijama. Tako da svi moramo imati takvu svijest da pomognemo, bez obzira da li su muslimani ili ne”ocjenjuje reis Kavazović.



OBNOVA ALADŽE – NADA ZA MUSLIMANE U BiH



Obnova Aladža džamije u Foči, koja će svečano biti otvorena 4. maja 2019. godine, predstavlja novu nadu za muslimane u BiH, kaže reis Kavazović. Napominje da je to novi početak i za grad Foču kome ona pripada i sve ljude u Foči.



“Islamska zajednica se raduje da smo došli u priliku da to obnovimo u nadi da se više nikada neće roditi ruka među nama koja će bogomolje dirnuti, da ćemo ih poštovati, uvažavati, voljeti. Bogomolje komšija ćemo voljeti i smatrati svojim i poštovati, imajući u vidu da one služe ljudima, i da trebaju da služe dobru”, poručuje reis Kavazović.



U intervjuu “Jedan”, reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Husein efendija Kavazović govori o odnosu vjere, politike i države, Srebrenici, odgovoru Islama na izazove modernog doba, povorci ponosa, vjerskim slobodama.



