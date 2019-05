Organizacioni odbor svečanog otvaranja ponovno izgrađene Aladže džamije u Foči uputio je više instrukcija za one koji u subotu, 4. maja, planiraju prisustvovati ceremoniji.

Svi autobusi ka Foči iz pravca Sarajeva i iz pravca Goražda nakon što putnike ostave na ulazu u grad biti će upućeni prema Ustikolini gdje će ih lokalna policija smjestiti na predviđene parkinge.



U povratku autobusi će se zaustavljati na proširenju kod novog željeznog mosta tj. na ulazu u grad iz pravca Goražda i tu će se putnici ulaziti.



Vozači koji ne poznaju prigradske i gradske zone Foče treba da slijede upute redara i lokalne policije, koji će im pomoći da nađu adekvatan parking.



Organizacioni odbor je predvidio da se mala vozila parkiraju kod KP doma na desnoj strani Drine, te bivše čarapare, kod novog željeznog mosta na lijevoj strani Drine, kao i između dva mosta duž magistrale, na pravcu iz Sarajeva i na pravcu iz Goražda.



Preporuka za Fočake je da parkiraju kod Ribarskog restorana, zbog poznavanja lokacije i pristupa istoj, a kako bi olakšali gostima iz drugih gradova.



Parking za uniformisane službenike Islamske zajednice (u džubi i ahmediji) osiguran je kod bivše medrese Mehmed-paše Kukavice i u krugu Perućice. U gradu će biti posebni redari koji će ta lica i vozila usmjeravati na ove lokacije.



Osim toga kako bi se izbjegle gužve do same Aladža džamije mogu doći samo:vozila pod pratnjom, vozila sa VIP oznakom (diplomatski kor, gosti iz inostranstva..) i vozila sa PRESS oznakom.



Organizacioni odbor posebno skreće pažnju da će vozila kroz glavnu ulicu bez navedenih oznaka biti isključena ili preusmjerena na predviđene parking lokacije.



U harem džamije, tokom trajanja oficijelnog dijela programa, mogu ući lica sa zvaničnim pozivnicama, kao i lica sa jednom od akreditacija Organizacionog odbora (organizator, protokol, tehnička podrška, press..). Svi ostali će biti smješteni na prostor Aladžanskog parka. Nakon završetka zvaničnog dijela programa svi posjetioci imat će priliku da klanjaju u džamiji i da je obiđu. Ukoliko u vrijeme podne-namaza bude padala kiša, organizovat će se klanjanje u džematu po grupama za sve posjetioce, prenosi MINA.



S obzirom da se očekuje veliki broj gostiju među kojima su i brojni domaći i međunarodni zvaničnici Organizacioni odbor apeluje na sve goste ceremonije da poštuju instrukcije redara i službenog osoblja i još jednom ih moli za razumijevanje i saradnju kako bi ovaj historijski događaj protekao dostojanstveno i u najboljem redu.



Također, Odbor napominje da se svi gosti u svakom trenutku mogu obratiti bilo kojem od službenih osoba za pomoć i podršku.



Iz Organizacionog odbora napominju sve goste da KDZ pregled lokaliteta počinje u 7.00 i da će završiti do 8.30. KDZ pregledom će biti obuhvaćena i vozila akreditovanih TV kuća i njihova reportažna kola.

