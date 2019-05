Na putevima u našoj zemlji danas se saobraća po mjestimično vlažnom kolovozu, uz slabiji promet vozila. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog guste magle, a ima odrona na brojnim dionicama.

Arhiv / 24sata.info

Za vrijeme praznika smanjen je obim sanacionih radova, a zastoji su mogući na mjestima gdje je postavljena privremena signalizacija, a čije poštivanje je zakonski obavezno.



Radovi su u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se saobraća naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju, kao i na magistralnom putu M-18 Semizovac-Vogošća, gdje je zbog radova na izgradnji kružnog toka na ulazu u Vogošću izmjenjen režim saobraćaja.



Na graničnim prijelazima ovoga jutra nema dužih zadržavanja, saopćava BIHAMK.



Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prelaza Brčko-Gunja.



Zbog prvomajskih praznika večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na području BiH.





IZMJENE U REŽIMU SAOBRAĆAJA:

AUTOPUT



A-1

Sarajevo zapad-Lepenica, zbog sanacije klizišta na lokalitetu Ban Brdo, saobraćaj je u tunelu Igman i na mjestu radova preusmjeren iz vozne u preticajnu traku.



Sarajevo zapad-Sarajevo sjever, zbog sanacionih radova na zamijeni prelaznik naprava na vijaduktu Bojnik saobraća se sporije, jednom trakom.



Bosanska Gradiška-Banja Luka, zbog izgradnje naplatne stanice “Čatrnja” dolazit će do izmjena u saobraćanju.



MAGISTRALNI PUTEVI:



M-2

Neum, zbog radova na kanalizacionoj mreži saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



M-4

Teslić-Karuše, zbog radova na izgradnji kolektora, od 07 do 17 sati na mjestu izvođenja radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



M-5

Jajce, zbog radova na saniranju mosta preko rijeke Plive, saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom trakom.



Ključ, zbog radova na rekonstrukciji mosta saobraća se naizmjeničnim propuštanjem vozila, jednom saobraćajnom trakom.



Hrenovica-Mesići, zbog urušavanja mosta u mjestu Kaljani potpuno je obustavljen saobraćaj.



Gromiljak-Blažuj, Stup-Ilidža i Azize Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.



M-14

Bosanska Krupa- Srbljani, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.



Bihać-Srbljani (u naselju Kostela) zbog izgradnje pješačke staze saobraća se jednom trakom-naizmjeničnim propuštanjem vozila.



M-16

Karanovac-Crna Rijeka, zbog radova na sanaciji klizišta saobraća se jednom trakom naizmjenično.



M-17

Stup-Tarčin-Konjic, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.



Zenica-Nemila, zbog sanacije tunela Vranduk II i dva mosta (Bosna IV i Bosna V) vozila saobraćaju naizmjenično, jednom trakom.



Tasovčići (raskrsnica sa M-6), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije, uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



Drivuša, izvode se radovi na izgradnji pristupnog puta za most “Drivuša” sa privremenim priključkom na magistralni put M-17. Saobraća se usporeno u zoni izvođenja radova.



Konjic-Tarčin (prije tunela Bradina) zbog sanacionih radova povremeno je zauzeta traka za spora vozila, a saobraća se preticajnom trakom.



M-17/3

Neum-Stolac (Prapratnica-ulazni portal tunela Žaba), zbog izvođenja radova saobraćaj se preusmjerava na privremenu obilaznicu.



Buna-Masline, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



M-18

Kladanj.Podpaklenik, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.



Olovo-Semizovac-Koševsko brdo i Stup-Dobrinja, u toku su radovi na redovnom održavanju. Na mjestima izvođenja radova saobraća se sporije, jednom trakom.



Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje, zabranjen je saobraćaj za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Semizovac-Vogošća (ulaz u Vogošću), zbog radova na izgradnji kružnog toka saobraća se sporije uz obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije.



M-20

Ustiprača-Goražde, zbog sanacionih radova saobraća se naizmjenično, jednom trakom, uz postavljenu svjetlosnu signalizaciju.







REGIONALNI PUTEVI

R-414 Banja Luka-Turbe (Ljubačevo), zbog aktiviranog klizišta, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-418 Prozor-Tomislavgrad (skretanje za branu-Ripci), zbog radova na asfaltiranju na snazi je obustava saobraćaja. Putnička vozila preusmjeravaju se kroz naselje Sopot, dok teretna vozila saobraćaju preko Blidinja ili Bugojna.



R-454a Bratunac-Drinjača, zbog radova na sanaciji klizišta od 00 do 07 sati i od 16 do 00 sati na snazi je zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase i autobuse preko 5 tona.



R-455a Poljice-Živinice, zbog radova na rekonstrukciji kolovoza dolazi do povremenih obustava saobraćaja.



R-458 Lopare -Čelić, zbog pojave klizišta u rejonu Ćelića, saobraća se jednom saobraćajnom trakom, naizmjenično.



R-469 Živinice-Međaš, na dionici kružni tok (Aerodrom)-Dubrave (Hadžići) zbog radova na rekonstrukciji kolovoza u dužini od 600 metara saobraća se naizmjenično, jednom trakom.



R-474 Jelah-Piljužići, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko rijeke Usore, na regionalnom putu R-474 Jelah-Piljužići, na snazi je obustava saobraćaja. Alternativni pravac je Jelah Polje-Sivša-Tešanjka-Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje-Kalošević-Jelah.







KANTON SARAJEVO

- Zbog izvođenja elektroenergetskih radova, u vremenu od 08 do 16 sati, obustavlja se saobraćaj u ulici Vrbovska. Za vrijeme obustave saobraćaja, vozila će se preusmjeravati na alternativne pravce.



- Radi izvođenja neophodnih radova, obustavlja se saobraćaj u ulici Ispod Budakovića. Radovi će se izvoditi u 4 etape, a za vrijeme obustave saobraćaja od 08:30 do 16 sati vozila će se preusmjeravati na ulice Bijela Bašča-Mihrivode-Vrbanjuša.



- Zbog izvođenja radova na izgradnji podzemne garaže sa višenamjenskim trgom od 00 do 24 sati obustavlja se saobraćaj u ulici Avdage Šahinagića. Alternativni pravci za vrijeme obustave su: ulica Veliki Alifakovac-Alifakovac-Megara-Džemala Čelića-Mehmeda Mujezinovića-Franjevačka-Konak-Obala Kulina bana i obratno.



- Zbog sanacije klizišta u ulici Hakije Kulenovića privremeno je izmjenjen režim saobraćaja (postojeći dvosmjerni saobraćaj se ukida i saobraćaj uspostavlja u jednosmjernom režimu). U funkciji je smijer iz pravca Jukićeve ulice, dok se iz pravca Odobašine ulice može doći samo do tunela.



- Zbog izvođenja sanacionih radova usporeno se saobraća u ulici Hadželi.

(FENA)