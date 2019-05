U Bosni i Hercegovini prijepodne je bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima. U planinskim dijelovima registrovan je i slab snijeg.

Arhiv / 24sata.info

Temperature zraka u 11.00 sati: Bjelašnica -2 stupnja, Ivan-Sedlo 6, Sarajevo i Sokolac 8, Bijeljina, Livno i Tuzla 10, Bugojno 11, Široki Brijeg, Srebrenica i Trebinje 12, Bileća i Mostar 13, Prijedor, Gradačac i Grude 14, Doboj, Brčko i Neum 15, Banja Luka, Bihać i Sanski Most 16 stupnjeva.



Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima.



U večernjim satima padavine postepeno prestaju. U drugom dijelu dana razvedravanje u Krajini i Posavini, a večernjim satima i u ostalim područjima. Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, zapadni i sjeverozapadni.



Najviša dnevna temperatura od 10 do 16, u Posavini, Krajini i Hercegovini do 18 stupnjeva.



Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto sunčanije se očekuje u sjevernim i sjeverozapadnim dijelovima. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Poslijepodne, u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne moguć je i kratkotrajni lokalni pljusak. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera.



Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 12, a najviša dnevna temeratura od 15 do 22 stupnja.



U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)