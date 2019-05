Zbog prvomajskih praznika pojačana je frekvencija vozila na putevima u Bosni i Hercegovini.

Foto: 24sata.info

Posebno se izdvaja dionica magistralnog puta M-17 Bradina-Konjic gdje dolazi do formiranja dužih kolona vozila. Izdvajaju se i dionice koje vode ka lokalnim izletištima, kao i granični prijelazi.



Trenutno je pojačana frekvencija vozila na izlazu iz BiH na graničnim prijelazima: Bosanska Gradiška, Donja Gradina, Doljani i Gabela Polje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.



Kolovoz je pretežno mokar i klizav, pa se savjetuje opreznija vožnja, prilagođena trenutnom stanju i uslovima na putu.



Zbog praznika 1. maja, do sutra do ponoći, zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području BiH.



Za vrijeme praznika smanjen je obim sanacionih radova, zbog kojih dolazi do izmjena režima saobraćanja. Zastoji su mogući na mjestima gdje je postavljena privremena signalizacija, a čije poštivanje je zakonski obavezno.



Izdvajaju se radovi u tunelu Vranduk II, na magistralnom putu M-17 Zenica-Nemila, gdje se saobraća jednom trakom-naizmjenično. Tokom dana, zbog pojačane frekvencije vozila na toj dionici, dolazi do formiranja dužih kolona u oba smjera.



Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko-Gunja, saopćeno je iz BIHAMK-a.

(FENA)