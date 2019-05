Savez sindikata Republike Srpske (RS) očekuje da se do kraja juna ili početkom jula poveća najniža plaća u tom bh. entitetu koja sada iznosi 450 KM, a konačan stav o općem kolektivnom ugovoru saopćit će do 15. maja.

Na sjednici Predsjedništva Saveza sindikata RS-a u Bosanskoj Gradišci, predsjednici granskih sindikata zauzeli su stav u vezi sa dogovorenim tekstom općeg kolektivnog ugovora, koji RS nema još od 2016., kada je usvojen novi Zakon o radu.



Predsjednica Sindikata Ranka Mišić je rekla novinarima da bi nakon potpisivanja općeg, a zatim i granskih kolektivnih ugovora trebalo doći do povećanja plaća u RS, a cilj je da njen prosječan iznos u RS bude 1.000 KM.



Istakla je da zvanični podaci u RS govore da bi samo oko 17.000 radnika trebalo da prima najnižu plaću te da taj iznos ne smije biti zloupotrijebljen od poslodavaca.



Tvrdi i da su poslodavci u tom bh. entitetu lani ostvarili čistu dobit od 1,65 milijardi KM, ali „da se skoro polovina tog iznosa nalazi u sivoj zoni i da je to direktna pljačka radnika i RS“.



Osim članova Predsjedništva Saveza sindikata RS, sjednici su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Duško Milunović i ministar energetike i rudarstva Petar Đokić.



Milunović kaže da su sada najbliži dogovoru od kada se vode pregovori i da je to rezultat kompromisa sve tri strane, a da će s rješenjima u općem kolektivnom ugovoru javnost biti upoznata nakon što socijalni partneri do 20 maja dostave svoje stavove.



I ministar Đokić je dodao da je entitetska Vlada učinila važan, kako je naveo, odlučujući korak time što je prihvatila da dio ovog pregovaračkog procesa preuzme na sebe inicijativom za rasterećenje u pogledu manjih finansijskih obaveza, konkretno na regres radnika.



Sindikalci su sjednicu Predsjedništva održali simbolično na 1.maj, a jučer su manifestacionim okupljanjem na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška poslali poruke poslodavcima i Vladi da se povećaju plaće i poboljšaju uslovi rada kako bi se smanjio odliv radno aktivnog stanovništva.

(FENA)