U Bosni i Hercegovini se u naredna tri dana očekuje umjereno oblačno vrijeme, sa lokalnim pljuskovima ponegdje.

Foto: Arhiv

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH u četvrtak će biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. U centralnim i istočnim područjima Bosne jutro pretežno oblačno. Poslijepodne u centralnim i istočnim područjima Bosne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 9, na jugu od 7 do 12, a najviša dnevna temeratura od 15 do 22 stupnja.



U petak umjereno ili pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i Krajini, a krajem dana i u Posavini. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a najviša dnevna temeratura od 14 do 21 stupanj.



U subotu preteženo oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 13, a najviša dnevna od 16 do 22 stupnja.





(FENA)