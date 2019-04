Lokacija van naseljenog područja na koju bi trebali biti izmješteni migranti i izbjeglice iz središta Bihaća i privremenog prihvatnog centra Bira trebala bi biti poznata nakon sjednice bihaćkog Gradskog vijeća, te pripremljena možda i do kraja maja - rečeno je na današnjem sastanku Operativne grupe za ovu situaciju u Unsko-sanskom kantonu i delegacije zastupnika Parlamentarne skupštine BiH.

Foto: FENA

Istaknuto je da će zastupnici i članovi Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja PS BiH uskoro inicirati sastanke s predstavnicima nadležnih institucija, jer je njihov angažman i adekvatna reakcija neophodna kako bi se kompleksna situacija u ovom dijelu države održala pod kontrolom.



Najavljeno je i posredovanje u obezbjeđivanju značajnije financijske pomoći za USK od strane države.



-Sada imamo pravu informaciju s terena i tačno znamo kako razgovarati s nadležnim institucijama, odnosno šta od njih tražiti. Odmah smo planirali održavanje sastanka s Koordinacijskim tijelom za pitanje migracija u BiH. Tu ćemo insistirati na donošenju određenih zaključaka, ili neke vrste plana šta i kako raditi dalje - rekla je članica delegacije zastupnika PS BiH Aida Baručija.



Predstavljen je i plan Operativne grupe USK i Gradskog vijeća Bihać o izmještanju migranata iz središta grada i prihvatnog kampa Bira izvan naseljenog područja.



-Prezentiran nam je plan o izmještanju migranata i izbjeglica van središta grada i mislim da je to dobar i zreo plan. Čini mi se da bi on mogao biti realiziran do kraja maja, naravno ako dobije potrebnu podršku i Vijeća ministara. S obzirom da će tu biti obezbijeđeni neophodni i dostojanstveni životni uslovi, ali i blizina granice, ne vidim zašto se to ne bi i uradilo. Mislim da bi se na taj način dobrim dijelom riješio i problem lokalnog stanovništva - riječi su također člana delegacije zastupnika u PS BiH Branislava Borenovića.



Politički predstavnici USK još jednom su ponovili da im je neophodna pomoć nadležnih institucija i najviših političkih zvaničnika.



-Bilo bi dobro da za problem migracija odvoje barem malo vremena i da nam pomognu u spašavanju 'državnog obraza'. Imamo problem širih razmjera, s kojim se više od godinu dana nosimo sami. Zato nam ne trebaju čestitke i pohvale, nego konkretne mjere i potezi državne i entitetske vlasti. To smo i rekli zastupnicima u državnom parlamentu, zamolili ih za pomoć i da prenesu takvu poruku - naglasio je predsjedavajući Skupštine USK Agan Bunić.



Predsjedavajući Gradskog vijeća Bihać Davor Župa najavio je skorašnju sjednicu, na kojoj bi se trebalo razgovarati i odlučivati o eventualnoj lokaciji za izmještanje migranata i izbjeglica, no i delegaciji zastupnika PS BiH je ponovio plan i odluku da na tu lokaciju budu izmještene samo osobe iz bihaćkog gradskog središta i privremenog prihvatnog centra Bira.





(FENA)