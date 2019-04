Bez obzira što neki navijački mediji pod kontrolom SDA ne čitaju odluku, nego sve tumače kako odgovara njihovim sponzorima, dužni smo ih zbog članova SDP BiH obavijestiti da Kantonalni odbor nije raspušten nego isključivo predsjednik i predsjedništvo.

Foto: 24sata.info

Iako je GO na prethodnoj sjednici ovlastio Predsjedništvo SDP BiH da donosi predmetne odluke, sve je urađeno i u skladu sa članom 87 statuta koji jasno propisuje da predsjedništvo između dva GO može donositi odluke u interesu SDP BiH, i iste naknadno potvrditi na prvoj narednoj sjednici GO.

S obzirom da je zbog neaktivnosti kantonalne organizacije došlo u pitanje ispunjavanje tehničkih preduslova za organizovanje predsjedničkih izbora i priprema za kongres koji su po odlukama centralnih organa SDP BiH predviđeni da se okončaju 8 maja, predsjedništvo SDP BiH je bilo dužno donijeti navedenu odluku.

(24sata.info)