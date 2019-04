Današnja sjednica Predsjedništva HNS-a u Mostaru za cilj je imala imenovanje Glavnog vijeća, odnosno voditelja svih odjela, a kako bi se u prijelaznom periodu imao puni saziv Glavnog vijeća.

Predsjednik Dragan Čović rekao je da je posao danas uspješno okončan, ali o konkretnim imenima nije želio. Dodao je i da će javnost o tome biti pismeno informirasana. Govora je bilo i o radu Glavnog vijeća i logistici koja je potrebna za normalan rad Glavnog vijeća, a posebna tačka bila je politička situacija u zemlji.

- Ponovo sam iznio određene informacije oko uspostave vlasti, iznoseći pritom i svoje stavove, ali sam također saslušao i razmišljanja kolega. Prokomentirali smo i teme poput rezervista u policiji.

Napravili smo procjenu stanja u BiH, te smo dogovorili da 13. maja u domu HDZ-a održimo prošrieni sastanak Predsjedništva HNS-a, na temu Izbornog zakona.

Uz pomoć uključenih eksperata nastojat ćemo napraviti zajednički stav HNS-a o ovom problemu, kako bismo nadomjestili ono što smo propustili, te tako stvoriti osnov da pregovaramo sa prijateljima i partnerima iz FBiH, kako bismo formirali federalnu vlast, ali i dobili izbore u Mostaru. Naravno, bilo je i drugih tema, vezanih za rad HNS-a, rekao je Čović.

Optimističan je po pitanju konstituisanja Vijeća ministara BiH.

- Mislim da smo taj posao završili. Jedini problem koji se tu javlja je aktiviranje MAP-a ili kako to staviti u kontekst politike i naših planova u budućem vremenu. Čini mi se da i tu imamo rješenja. Vjerujem da ćemo u petom mjesecu imati novi saziv Vijeća ministara. To je sasvim izvjesno. Što se drugih razina tiče, nastojat ćemo sa našim prijateljima dogovoriti izborno zakonodavstvo i sve druge aktivnosti koje će biti dio naše agende. Nećemo ići sa izjavom kao kod Vijeća ministara. Sa partnerima moramo precizno dogovoriti šta ćemo raditi svake godine. Nadam se da je i to realno uraditi u naredna dva, tri mjeseca. Što se tiče županija, jedina sredina gdje nismo završili stvari, a gdje nema problema je Livno. Imamo problema ovdje. Te pregovore ne vodim, ne mogu o detaljima. Dogovorili da smo da uskoro završimo i taj pregovarački proces. Nećemo dozvoliti da imamo Vijeće ministara, a nemamo vladu županije u novom sazivu, dodao je predsjednik HNS-a.

Osvrnuo se i na vlast na nivou Federacije BiH.

- Kada smo otvorili razgovore sa partnerima iz Sarajeva, kazali smo da ćemo napraviti reorganizaciju, koju smo dogovorili prije četiri godine. Ona se odnosila na ministarstva koja nemaju ustavnost u djelovanju na nivou entiteta i spojiti ih u zajedničko ministarstvo. Bilo je ideja i da neka ministarstva razdvojimo na nova dva i time dobijemo broj ministarstava. Dogovorili smo da kroz ministarstvo branitelja, ne dijeleći ove dvije komponente, zaštitimo ovu populaciju... Sve su to teme koje smo imali prije četiri godine, podsjetio je.

Prokomentarisao je i jučerašnji sastanak lidera zapadnog Balkana u Berlinu.

- Jedno vrijeme sam vodio razgovore oko istog tokom priprema, jer je bilo pitanje i ko će predstavljati BiH u Njemačkoj. Znate kako je kod nas, kada odete vani iznosite uglavnom svoje stavove... To je ono što ćemo u političkom ponašanju svi morati promijeniti. Bilo je tu malo nekih iskrica zbog legitimnosti... Mislim da je makar u fazi koju sam pratio, gospodin Zvizdić to kompetentno uradio. Moramo biti iskreni, prvi zadatak Samita bila je Srbija. Sve je podređeno bilo da bi susjedi olakšali dogovor oko problema koji imamo na tom području. Svi procjenjujemo da je stabilnost regiona vezana za stabilnost ili odnose u Srbiji. Nadati se da će taj posao ići prihvatljivo za sve procese u Evropi i EU, ali prije svega u našem okruženju, rekao je za kraj Čović.

