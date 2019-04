Republikom Srpskom kruži video na kojem se vidi kako Dejan Kostić Dela, lažni šef “Lešinara”, šamara konabara u kafeu “Armando”, piše na svom blogu Slobodan Vasković u svojoj novoj objavi pod naslovom “Batinaš SNSD-a i Vice Zeljkovića, predsjednika uprave Borca, batina mladića i tjera ga da izgovara vulgarnosti o sebi”.

Foto: 24sata.info

Za to je zaradio samo prekršajnu prijavu.



Sve se desilo 23. aprila oko 19 sati, kada je osumnjičeni ušao u kafić. Policijska uprava Banjaluka saopštila je da je D. K. uručen prekršajni nalog zbog tuče.



– Policiji je prijavljeno da je 23. aprila oko 19 sati narušen red i mir u ugostiteljskom objektu na Bulevaru Stepe Stepanovića u Banjaluci. Po dolasku patrole zatečen je povrijeđen muškarac, a utvrđeno je da mu je povrede nanio D. K. Žrtva nije tražila krivično gonjenje osumnjičenog, pa je prekršajno kažnjen – rekli su u policiji za “Glas Srpske”.



Nisu rekli zašto ga policija nije, po službenoj dužnosti, krivično gonila.



Video klip koji objavljujem od sinoć se dijeli preko svih aplikacija, uz propratni tekst, koji objavljujem u cijelosti: “Banjalučki presuđeni kriminalac, lažni vođa navijača Borca, Dejan Kostić Dela, 23. aprila napao je M. M. ispred kafića Armando.



Momak se uz pomoć druga odbranio, a nakon dolaska policije Kostiću je uručena samo prekršajna prijava, iako je, ponavljam, osuđivani kriminalac, robijao 5 godina za pokušaj ubistva.



Dan nakon toga, kivan na svoj neuspjeli napad, u istom kafiću stjerao je konobara u wc i brutalnim maltretiranjem, šamaranjem i davljenjem, tjerao ga da priča kako je i pi.ka i kako su ti momci pi.ke i da su dobili batina od njega.



Na kraju snimka se snimio i sam, i poslao ga brojnim drugovima kako bi svi mislili da je on najjači, a zapravo se vidi da nije baš pametan s tim potezom, jer je tako snimak dospio u javnost.



Policijo, vlasti Republike Srpske, uhapsite ga odmah i osudite, ako on stvarno nije vaš čovjek… Nastaviće se”!



Ovaj apel policiji je apsurdan, jer upravo ga oni štite, napisao je Vasković. Pogledajte snimku uz upozorenje da se radi o klasičnom i eksplicitnom nasilju…

(SB)