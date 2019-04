Udruženje „EDUS-Edukacija za sve“ godinama radi intenzivne, inovativne, naučno-zasnovane programe intervencije s djecom s poteškoćama u razvoju uzrasta od 18 mjeseci do šest godina.

U proteklih osam godina hiljade djece je prošlo kroz EDUS programe, te su iskustva pokazala da u Bosni i Hercegovini nedostaju osnovni instrumenti za praćenje razvoja djeteta, ranu detekciju i dijagnostiku razvojnih kašnjenja i poremećaja, kao i alati za efektivnu intervenciju koja bi za rezultat imala ispunjenje potencijala svakog djeteta.



Udruženje „EDUS-Edukacija za sve“ je posljednje dvije godine provelo tri velike naučne studije uz financijsku podršku Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG) Američke agencije za međunarodnu saradnju (USAID) u sklopu projekta „Unapređenje statusa djece s poteškoćama u razvoju u BiH“, saopćeno je iz EDUS-a.



U okviru Studije 1 provedeno je istraživanje koje je obuhvatilo 1500 djece i njihovih roditelja širom BiH.



Rezultat istraživanja je EDUS razvojna bihevioralna skala II, prvi validirani bosanskohercegovački instrument namijenjen praćenju razvoja djece i detekciji odstupanja u skladu s normama razvoja u BiH.



- Iako su instrumenti za praćenje razvoja i detekciju odstupanja u razvoju djece standard u razvijenim zemljama, u Bosni i Hercegovini nije postojao takav instrument, sve dok nismo kreirali EDUS razvojne bihevioralne skale koje su pokazale da je 26 posto djece pod rizikom da neće razviti svoj puni potencijal - rekla je voditeljica istraživačkog tima na projektu Nirvana Pištoljević.



U okviru Studije 2 razvijen je EDUS Protokol za skrining autizma za podršku stručnjacima u dijagnostičkom procesu, s obzirom na to da je istraživanje pokazalo da proces dobijanja dijagnoze traje duže od 18 mjeseci.



Izradu Protokola za skrining autizma pomogao je dječiji psihijatar Mohammad Ghazziudin (Univerzitet u Michiganu, SAD).



- U većini razvijenih zemalja, autizam se može detektovati već s 18 mjeseci, a dijagnosticirati s dvije godine sa validnim mjernim instrumentima. Nažalost, takvi alati često nisu dostupni u zemljama u razvoju s manjkom resursa, što na kraju rezultira odgodom ili pogrešnom dijagnozom. Pravovremena dijagnoza autizma važna je jer može dovesti do rane intervencije, smanjiti efekt poteškoće, poboljšati ishod i smanjiti teret za porodicu, ali i državu - kazao je Ghazziudin i dodao da su „kako bi olakšali ovaj proces, kreirali EDUS Protokol za skrining autizma koji se sastoji od skala procjene ponašanja uz strukturirane intervjue.



U okviru Studije 3 upoređena su tri tipa intervencije za djecu s poteškoćama u razvoju, prisutna u BiH, kako bi zaključili koji tip intervencije daje najbolje rezultate za razvoj djece.



Istraživanje je potvrdilo ono što govore svjetski standardi, a to je da je potrebno najmanje pet sati intenzivnog rada s djetetom dnevno da bi se postigao vidan napredak.



Naime, djeca u ovakvom programu su za pet mjeseci imala duplo veći napredak od djece koja su pohađala programe zasnovane na tradicionalnim modelima intervencije, saopćeno je iz EDUS-a.





(FENA)