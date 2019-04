Prometuje se po suhim ili djelomično vlažnim kolnicima. Magla mjestimice smanjuje vidljivost na dionicama cesta uz riječne tokove i u kotlinama.

Foto: Arhiv

Dionicama cesta koje prolaze usjecima mogući su odroni kamenja i zemlje na kolnik.



Na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi prometuje se sporije.



Zbog izvođenja radova na ulazu u Bugojno (most preko rijeke Vrbas) na dionici M-16.4 Novi Travnik - Bugojno, promet teretnih vozila preko sedam tona se preusmjerava na dionicu Bugojno - Donji Vakuf - Travnik, dok osobna vozila prometuju obilaznicom kroz naselja Kula i Kandija.



Na dionici autoceste A1 Sarajevo zapad - Tarčin (lokacija Ban Brdo) zbog klizišta promet je u tunelu Igman preusmjeren u pretjecajnu traku.



Zbog izvođenja radova na vijaduktu Bojnik na dionici A1 Vlakovo - Jošanica, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom.



Zbog izvođenja radova u tunelu Vranduk II na dionici M-17 Zenica - Nemila, promet se odvija usporeno, jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog oštećenja kolnika na dionici M-16 Prijedorska petlja - Klašnice, promet se odvija usporeno jednim prometnim trakom naizmjenično.



Zbog izgradnje naplatne postaje “Čatrnja” na autocesti Banja Luka - Gradiška, promet se na mjestu izvođenja radova odvija usporeno.



Na dionici M-18 Brod na Drini - Šćepan Polje (granica BiH/CG), zabranjen je promet za sva vozila čija ukupna masa prelazi 16 tona.



Sporije odvijanje prometa zbog radova očekivati je na:



- M-2 prolaz kroz Neum,



- M-4 Banja Luka (Rebrovac) - Čelinac, Teslić - Karuše,



- M-5 Jajce (most preko rijeke Plive),



- M-14.2 Šamac - Domaljevac,



- M-17 Tarčin - Konjic (Bradina), Tasovčići - Klepci (raskrižje M-17 i M-6),



- M-18 Semizovac - Vogošća, Olovo - Semizovac, Kladanj - Podpaklenik.



Zbog radova na R-418 Prozor - Tomislavgrad (dionica Podborsko raskrižje - Aćimići) promet je potpuno obustavljen. Alternativni pravac za osobna vozila je kroz naselje Sopot, dok se teretna vozila i autobusi preusmjeravaju preko Blidinja ili Bugojna.



Usporeno se prometuje na dionici M-16 Banja Luka - Crna Rijeka (Gornji Šeher) zbog aktiviranja klizišta i pucanja vodovodne cijevi.



Zbog radova na razminiranju terena u blizini prometnice mogući su povremeni zastoji tijekom dana na M-1.8 Šićki Brod - Srebrenik u mjestu Potpeć i M-14.1 Brod - Odžak (Klakari Donji).



Zbog radova obustavljen je promet na R-474 Jelah - Piljužići (most preko rijeke Usore). Alternativni pravac je Jelah Polje - Sivša - Tešanjka - Jelah, dok vozila do 7,5 t. mogu koristiti i pravac Jelah Polje - Kalošević - Jelah.



Zbog izvođenja radova u Mostaru, obustavljen je promet u ulici dr. Ante Starčevića (od hotela “Ero” do raskrižja s ulicom Vokića i Lorkovića).



Povodom praznika Pravoslavnog Vaskrsa, večeras do ponoći zabrana je prijevoza eksplozivinih materijala na području BiH.



Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.



Obustavljen je promet za teretna motorna vozila i autobuse na graničnom prijelazu Brčko - Gunja, saopćeno je iz AMSBIH-a.





(FENA)