Kantonalni sud Sarajevo (KSS), odlučujući o prijedlogu Tužilaštva KS, produžio je za još tri mjeseca pritvor osumnjičenom Srećku Trifkoviću (1985.).

Pritvor Trifkoviću, koji se dovodi u vezu s ubistvom sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, te krivičnim djelom teške krađe, u skladu s Rješenjem KSS-a, može trajati do 24. jula ili do druge odluke Suda.



Kako je medijima kazala glasnogovornica Tužilaštva KS Azra Bavčić, pritvor u ovom slučaju produžen je zbog opasnosti da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke i prikriti dokaze, te ponoviti krivično djelo, kao i da bi njegovim boravkom na slobodi moglo doći do uznemirenja javnosti.



Trifković je uhapšen krajem oktobra 2018. godine. On je i jedan od optuženika u predmetu „Volan“ koji se vodi na Sudu BiH, a kojim je obuhvaćeno više od 20 osoba koje se terete za krađe automobila na području Sarajevskog, Hercegovačko-neretvanskog i Tuzlanskog kantona, kao i na području Istočnog Sarajeva u periodu od 2011. do 2017. godine.



Adis Šehović i Davor Vujinović, pripadnici MUPKS-a, ubijeni su 26. oktobra 2018. godine u sarajevskom naselju Alipašino Polje.

