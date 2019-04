Prije 21 godinu u Drežnici, sjeverno od Mostara život je izgubio slavni general Armije RBiH i jedan od ključnih ljudi u odbrani Mostara i Hercegovine Arif Pašalić.

Foto: 24sata.info

Otad, svakog aprila njegovi saborci, prijatelji, članovi porodice i ostali patrioti obilježavaju godišnjicu smrti, prisjećajući se, kako su danas poručili, njegovog grandioznog djela ostavljenog Mostaru i Bosni i Hercegovini.



Pašalićev prijatelj, saradnik i suborac Suad Muharemović obraćajući se prisutnima na mezarju Šehitluci prisjetio se vremena kada je upoznao rahmetli Pašalića. I jedan i drugi kao perspektivni vojnici došli su u Mostar početkom osamdesetih prošlog vijeka. Kazao je da je bio mnogo cijenjen u nekadašnjoj JNA, te da je u vrijeme kada je bio najcjenjeniji napustio Mostar, svjestan da se priprema velikodržavni projekat. Otišao je u Rajlovac, gdje je radio kao profesor na Vojnoj akademiji. Muharemović je u tom vremenu polagao završne ispite, a jedan od njih upravo pred Pašalićem.



- Prije ispita popili smo kafu u kantini, zatim otišli u njegov ured, a tamo sam dobio pet preteških pitanja. Ni na jedno nisam znao odgovoriti. On je bacio indeks i ljutito mi kazao da se nisam pripremio. Izašao sam i kasnije u indeksu vidio upisanu “desetku“, prisjetio se Muharemović



Pašalić se u Mostar vratio 1992. Dao je ogroman doprinos u odbrani grada.



- Brzo je prihvaćen od organizatora odbrane, koju je ubrzo i sam uredio pa smo dobili Prvu mostarsku brigadu, a kasnije i Četvrti korpus. O tom periodu nikada nisam razmišljao mnogo do nedavno kada sam čitajući literature shvatio koliko grandiozno je bilo njegovo djelo. Otišao je u vrijeme kada je bio potreban Haaškom sudu, jer je bio čovjek koji je o svemu znao mnogo. Nažalost, država mu se nije adekvatno odužila, pa on ni 1996. nije odlikovan zlatnim ljiljanom, rekao je Muharemović.



Sa Pašalićem je u vremenu odbrane od agresije usko sarađivao i ratni komandant Šerif Špago. Sa suborcima i ostalim komandantima planirali su i izveli briljantnu akciju deblokade grada.



- Bio je patriota, oficir, džentlmen, komandant i general. Uz sve epitete bio je i državnik. Komandovao je u uslovima u vrijeme kada su postojale namjere razgradnje zemlje. Zahvaljujući, između ostalog i njegovom odnosu prema državi, uspjeli smo organizovati Četvrti korpus, opstanak na ovim prostorima, a kasnije i mirovne sporazume i opstojnost zemlje sa njezinim historijskim granicama, rekao je Špago.



Današnjem obilježavanju osim članova porodice prisustvovali su i učenici Šeste i Četvrte osnovne škole u Mostaru.

(24sata.info)