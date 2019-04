Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srpske angažovalo sve kapacitete na rasvjetljavanju ubistva Slaviše Krunića i Žarka Pavlovića i izrazio nadu da će svi odgovorni za to biti privedeni pravdi.

Višković je naveo da trenutno nema procjene da li je posljednjim dešavanjima narušena bezbjednosna situacija, ali da treba učiniti sve da se takvi događaji ne dešavaju.



"Izražavam najiskrenije žaljenje. Svaki gubitak ljudskog života je nenadoknadiv", rekao je Višković sinoć za BHRT.



On je napomenuo da niko ne bi trebalo da zloupotrebljava ovako tragičan događaj.



Govoreći o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima i najavi formiranja rezervnog sastava policije, Višković je naveo da se novo zakonsko rješenje koje predviđa mogućnost formiranja rezervnog sastava policije kreira da bi nivo bezbjednosti bio podignut na viši nivo.



"Još nismo donijeli konačnu odluku, niti u budžetu imamo planirana finansijska sredstva za to, samo ne želimo da nas neka eventualna situacija zadesi nespremne. Imali smo poplave 2014. godine, a sada imamo nadolazeću migrantsku krizu o kojoj se malo priča u BiH, a tim pitanjem se pogotovo ne bave zajedničke institucije u čijoj je to nadležnosti", istakao je Višković.



On je kao primjer naveo Bihać u Federaciji BiH, gdje ljudi vape za pomoć.



"Imamo limitiran broj policajaca po svim našim mjestima. To je dovoljno za normalne uslove za funkcionisanje MUP-a, a za svako ekstremno dešavanje nemamo dovoljan broj policajaca", pojasnio je Višković.



Prema njegovim riječima, namjera nije da rezervni sastav izađe na granicu i zaustavlja migrante, budući da je to nadležnost isključivo Granične službe BiH, a rezervni sastav može biti angažovan samo uz njenu saglasnost.



On je ponovio da se sve radi u skladu sa zakonom i ustavnim nadležnostima, te da su priče o navodnom ratu zlonamjerne primjedbe.



"Rata nam je dovoljno, nama su potrebni razvoj, nova radna mjesta i da zaustavimo odlazak mladih ljudi iz BiH", naglasio je Višković.

