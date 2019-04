(24SATA.INFO)

Među eksponatima nalaze se dnevnici i fotografije boraca, njihovi odjevni ili neki drugi lični predmeti, a među njima su i oni koje su imali uz sebe u trenutku pogibije.



Osim Fonda memorijala, koji je inicijator, u ovaj projekt uključili su se i članovi porodica, prijatelji i saborci i donirali predmete kako bi se sačuvalo sjećanje na devet heroja.



Muzejska postavka sastoji se iz dva dijela - u prvoj prostoriji je informativni dio, ulazne informacije koje trebaju predstaviti ličnu kartu heroja, ko su oni bili, na kojim područjima su djelovali i vrste odličja kojima su nagrađeni, dok su u drugoj prostoriji izloženi lični njihovi predmeti.







Direktor Fonda memorijala Suad Zijadić kazao je da "Muzej devet heroja" predstavlja devet posebnih priča o devet izuzetnih osoba.



"Devet izuzetnih ljudi je u određenom vremenu na određenom mjestu imalo određeni zadatak, koji su uspješno obavili i otišli. Mislim da u ovoj rečenici možemo sažeti suštinu ovog projekta", poručio je on, te dodao da je na ovom projektu rađeno više od deset godina.



Cilj je bio, dodao je, uraditi nešto što je najbolje i u tome se uspjelo.



"Prvo što smo uradili je knjiga koja sadrži devet priča o devet izuzetnih ljudi. Zatim smo uradili devet dokumentarnih filmova, potom agende i promociju ove priče. Kada smo počeli, javnost nije znala ko su ovih devet ljudi. Posljednje dvije godine obišli smo cijelu BiH, kontaktirali porodice i saborce, radili smo intenzive intervjue kako bismo javnosti prezentirali priču o devet heroja, te da oni izađu iz anonimnosti. Mislim da smo uspjeli u tome", poručio je Zijadić.



Muzejska postavka, naveo je, početak je istraživačkog rada na priči o devet heroja.



"Svi koji su zainteresovani da izučavaju pojedinačne ili grupne priče, imaće priliku u Fondu memorijala pristupiti svim podacima kojima raspolažemo", kazao je on.







Halima Husić, kustosica muzejske postavke Heroji oslobodilačkog rata kazala je kako se muzejska postavka zove Heroji oslobodilačkog rata, iako "nas svi poznaju kao muzej devet heroja".



"Mi to prihvatamo kao naš neformalni naziv, odnosno brendirano ime", kazala je kustosica Husić.



Ona je dodala kako posjetitelji mogu vidjeti jednu postavku koja je bazirana na naučnom istraživanju.



"Prije same izrade muzejske postavke obavili smo jedan naučno istraživački rad, obavili smo intervjue i razgovore sa saborcima, porodicama i ljudima koji su poznavali heroje. Otišli smo na mjesto događanja i formirali muzejsku postavku tako da ona govori o vojnom aspektu svakog heroja", ističe Husić.



Ono što je drugačije u ovoj postavci u odnosu na druge, dodaje Husić, jeste to što donosi i privatni život, onaj prijeratni, odnosno onu nit koja je prekinuta agresijom na BiH 1992. godine.



"Sav onaj porodični život, društveni život koji su heroji imali nestao je, zaustavljen je. Oni su se formirali kao vojne ličnosti gdje su i zavrijedili svoja odlikovanja", kaže Husić.



Husić napominje kako se muzejska postavka fokusira na mlade naraštaje, djecu koja nam dolaziti, školarce...



"Mi ćemo napraviti jedan sistem saradnje sa školama gdje ćemo dovoditi učenike i oni će imati interaktivne radionice. Muzej je koncipiran tako da zaintrigira djecu i da ih pozove na interakciju, da oni istraže dijelove muzeja, da otvore ladicu i nađu šta je to ono što mogu heroji i da nauče nešto novo", zaključila je Husić.







Bakir Mešić, brat heroja Hajrudina Mešića, zahvalio je organizatorima na otvaranju izložbe.



"Ovo je za mene veliki dan u kojem se sjećamo mog brata i ostalih heroja. Oni su dali mnogo za ovu državu", poručio je on.



Ipak, konstatovao je kako država danas ne vodi brigu o porodicama heroja, zbog čega se često pita "zašto je ko ratovao".



"Ponosan sam na svog brata. Bio je najhrabriji, bio je vojskovođa koji je sa nama ratovao na prvoj liniji", kazao je on.



Osim otvaranja muzejske postavke "Heroji oslobodilačkog rata", povodom obilježavanja 22. godišnjice od osnivanja Fonda memorijala, danas je predviđeno i tradicionalno poklanjanje Hatma dove, parastosa i mise zadušnice za sve borce pripadnike Armije i MUP-a RBiH.



U 13 sati na lokaciji Ratne džamije na planini Igman bit će klanjana džuma-namaz i poklonjena Hatma dova za sve šehide pripadnike Armije i MUP-a RBiH.