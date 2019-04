U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.

U jutarnjim satima, kiša se očekuju u zapadnim i sjevernim područjima. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostalim djelovima. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 14, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 21, na jugu do 23 stepena.



U Bosni i Hercegovini u nedjelju, 28. aprila bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Jutranja temperatura zraka većinom između 5 i 10, na jugu do 12, a najviša dnevna uglavnom između 15 i 21, na jugu do 23 stepena.



U ponedjeljak, 29. aprila u Bosni i Hercegovini bit će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Tokom dana, padavine će oslabiti, a do kraja dana i prestati. Jutranja temperatura zraka većinom između 4 i 10, a najviša dnevna uglavnom između 11 i 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

(FENA)