Rudari iz jame Omazići Rudnika mrkog uglja u Banovićima nastavljaju štrajk, budući da s upravom ovog rudnika još nije postignut dogovor.

Nakon policijske akcije u kojoj je izvršena deblokada željezničke pruge u Banovićima grupe rudara su se povukle u jamu Omazići kako bi donijeli odluku o daljim koracima.



Rudari tvrde da su predali pismeno Upravi zahtjeve te traže da izađu pred njih i očituju se.



Nezavnično, ujutro bi trebao biti održan sastanak između predstavnika rudara i uprave banovićkog rudnika.



Druga smjena rudara nije sišla u jamu Omazići, a neće ni treća smjena, kako su naveli.



Ranije istaknuti zahtjevi su povećanje plaća i toplog obroka, kao i poboljšanje uslova rada u jamama.



Njih oko 200 nezadovoljno je što im je, kako navode, odlukom uprave plata snižena za skoro 200 KM.



-Mi smo njima sada dali dva uslova. Tražimo da nam se plate vrate na prethodni iznos i da imamo 15 KM topli obrok kao i svi. Inžinjeri ovdje zarađuju po 1.700 KM, a ljudi koji idu u jamu tako malo. Imaju kredit. Od čega će živjeti - rekao je predstavnik nezadovoljnih rudara Nedžad Bajrić.



Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj vanrednoj sjednici zadužila je MUP TK i Upravu policije da što hitnije poduzmu sve potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom u cilju osiguravanja nesmetanog rada Rudnika mrkog uglja Banovići, sprečavanja nastanka dalje štete u proizvodnji ovog privrednog subjekta, kao i potencijalne štete u radu termoenergetskih objekata na području TK.



Rudar koji radi u jami RMU Banovići zaradi između 750 i 800 KM s noćnim radom, a ta primanja su s posljednjom plaćom smanjena. Rudari u vanjskom krugu zarade od 550 do 600 KM.



"Sramota je da direktor zaradi šest plata radnika na proizvodnji. To je bruka", rekao je Enes Turić, rudar.



Jedan od jamskih rudara je i Esad Pozderović, koji radi 11 godina u rudniku i kaže da su rudarima problemi došlo do grla.



"Nema šanse da napreduješ ako nemaš nikog. Drugi se guraju i laktaju. Ovaj problem nije tri mjeseca, već tri godine. Kako god treba negdje raspodijeliti, uzmu nam po 300 maraka, a daju nam regresa 200. Ovdje više tona neće proći", rekao je ovaj rudar.



Tehnički direktor Rudnika u Banovićima Ibrahim Lapandić objasnio je zašto su rudarima plaće smanjene, preciziravši da se površinska eksploatacija radi s procentom ostvarenja plana od 140 posto.



- Naša podzemna eksploatacija radi s procentom do 60 posto. U raspodjeli novca uzimaju se procenti ostvarenja onoga što je planirano i na takav način se dijeli novac. Drugi razlog je i taj što smo primili pred novu godinu oko 150 radnika, a nismo uvećali sumu za njih - kaže tehnički direktor Lapandić.



Ovakva opravdanja iz Uprave rudari ne prihvataju.



Rudari su u štrajku od jučer te poručuju da od svojih zahtjeva neće odustati.



Od proizvodnje uglja u Banovićima ovisi i proizvodnja električne energije u cijeloj BiH, a proizvodnja u Omazićima trenutno ne funkcioniše.



Nakon današnje deblokade pruge od strane policije, ponovo je uspostavljen željeznički saobraćaj i uredno se vrši isporuka uglja.



Policija je bez upotrebe prekomjerne sile uspjela pomaknuti rudare koji su sjedili na šinama i na taj način od sinoć držali pod blokadom prugu.



Ispred direkcije rudnika trenutno nema rudara, samo određeni broj pripadnika Specijalne policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

