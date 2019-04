Akademija nauka i umjetnosti BiH okupila je danas u Sarajevu naučnike iz BiH i inozemstva na dvodnevnoj konferenciji nazvanoj '75. godišnjica zasjedanja ZAVNOBiH-a: povijesna utemeljenost obnovljene državnosti Bosne i Hercegovine u XX i XXI stoljeću".

Član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović istaknuo je na otvaranju skupa da je uvijek važno govoriti o ZAVNOBiH-u i odlukama ZAVNOBiH-a, pogotovo kako se to čini da današnjem skupu, 'na naučan način afirmiraju odluke i značaj tih odluka koje su usvojene na zasjedanjima ZAVNOBiH-a'.



Ističe da je Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a jedan od najznačajnijih događaja, a 25. novembar 1943. godine jedan od najznačajnijih datuma u modernoj historiji Bosne i Hercegovine.



Tada su narodi BiH, u uvjetima borbe protiv fašizma, obnovili i potvrdili državnost BiH, njen multietnički karakter i promovirali princip ravnopravnosti svih naroda i građana na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. To je ono čemu, kako je kazao, stremimo i danas.



- Bosna i Hercegovina je mnogo snažnija nego je to bila prije (27 ili 28 godina), a sile koje atakuju na Bosnu i Hercegovinu su mnogo slabije. I taj proces će se nastaviti, BiH će jačati i konačno postati u punom kapacitetu cjelovita, demokratska država ravnopravnih naroda, država u kojoj je razvijena ekonomija, članica EU i NATO saveza. Retrogradnim silama namijenjeno je smetljište historije, tamo će zaista i završiti - istaknuo je u izjavi za novinare.



Raif Dizdarević naglašava da je ZAVNOBIH, po značaju i dokumentima koji su usvojeni, imao ne samo lokalni nego i univerzalni značaj. Usvojeni su neki državotvorni akti, kao i jedinstveni dokument a to je Deklaracija o pravima čovjeka.



- Nikla je u BiH, u narodnooslobodilačkom pokretu, u toku rata. U bijedi i siromaštvu, pet godina prije univerzalne deklaracije UN-a o pravima čovjeka. Samim tim, ZAVNOBiH je imao internacionalni značaj - kazao je Dizdarević.



Dvodnevni skup u Sarajevu okarakterizirao je Raif Dizdarević kao 'afirmiranje tog aspekta međunarodnog značaja osnivanja i odluka ZAVNOBiH-a'.



Međunarodnu konferenciju u Sarajevu Bogić Bogićević okarakterizirao je, između ostalog, kao 'konferenciju koja bi mogla doprinijeti usvajanju strategije izlaska BiH iz prilično nepodnošljive situacije.'



- Podjela BiH na kantone i entitete, nefunkcionalnost države, podjela na vaše, naše i njihovo atributi su ideologija za koje smo mislili da su poražene u Drugom svjetskom ratu. Zato neka ovaj skup posluži za utvrđivanja strategije izlaska BiH iz prilično nepodnošljive situacije - istaknuo je Bogićević.



Tokom dva dana rada međunarodne konferencije bit će prezentirani radovi koji naučno obrađuju tematiku ZAVNOBiH-a, uslijedit će rasprava o tome, a radovi koji su ispunjavali određene uvjete objedinjeni su u zbornik s više od 500 stranica.

