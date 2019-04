Komandantica NATO-štaba Sarajevo brigadna generalica Marti J. Bissell izjavila je danas da NATO uvijek ima plan kako da pomogne onima koji su se potvrdili kao pouzdani partneri.

Foto: 24sata.info

- NATO uvijek ima plan da pomogne onima koji su dobri partneri i nastavit ćemo to raditi, kako ovdje, tako i u cijelom svijetu - kazala je glavnokomandujuća snaga Sjevernoatlantske alijanse u Bosni i Hercegovini, odgovarajući na novinarski upit o tome ima li NATO plan u slučaju eskalacije krize na ovim prostorima.



Istaknula je, istovremeno, kako NATO vjeruje u ljude u Bosni i Hercegovini i mogućnost da rade zajedno i u to da sve stvari koje, eventualno, opterećuju aktuelni trenutak razriješe međusobno i na dobrobit sviju.



Generalica Bissell je to kazala uoči održavanja okruglog stola „Bosna i Hercegovina i atlantske integracije“, koji su u Sarajevu organizirali Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu s Udruženjem „Tranzicija“, a na kojem je govorila o historijatu, ulozi i misiji NATO-a, kao i ključnim reformama koje zemlja-aspirantica za članstvo u Alijansi treba realizirati na evroatlantskom putu.



Kada se radi o evroatlantskom putu Bosne i Hercegovine, američka dužnosnica na čelu NATO-štaba u BiH ističe dobro partnerstvo države i Saveza, kao i važnost dijaloga i šire diskusije o svim pitanjima vezanim za NATO, kako bi građani dobili cjelovite i tačne informacije.



Potcrtala je kako je veoma važno da građani BiH političkim liderima daju do znanja šta žele, podsjećajući da je još 2005./2006. godine bilo jasno da BiH želi da se približava NATO-u, te da je NATO iskazao spremnost da podrži takva nastojanja.



Generalica Bissell je na upit o tome koliko je BiH daleko od članstva u Savezu, kazala kako je pred Bosnom i Hercegovinom još dug put, te da se ono o čemu se sada govori tiče daljnjeg poboljšanja partnerstva s NATO-om.



- Prvi Godišnji nacionalni program (ANP) nije ništa više nego jedan mehanizam koji će pomoći, zapravo, da se odredi na kojim stvarima treba raditi. Od aktivacije MAP-a do punopravnog članstva zemlje su provodile najmanje pet ili najduže 19 godina. Dakle tu ne govorimo o članstvu, nego o vrsti dodatne saradnje, partnerstvu koje BiH želi da razvije i produbi - precizirala je generalica Bissell.



Na značaj i brojne benefite koje podrazumjeva članstvo u NATO-savezu ukazao je dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije prof. dr Nedžad Korajlić, ocijenivši kako put u NATO znači stabilnost BiH i zemalja okruženja.



Podsjetio je na raniju odluku političkog vrha BiH (Predsjedništvo BiH) da BiH ide ka NATO-u, za koju je kazao da je važeća i da treba da se poštuje.



Dodao je kako aktivacija MAP-a predstavlja proces, izražavajući očekivanje da će promjena politike u BiH dovesti do pune afirmacije njenog evroatlantskog puta.



Ključnim koracima na tom putu smatra vladavinu prava i borbu protiv korupcije, te naglašava značaj vrijednosti za koje se Alijansa zalaže.



Obraćajući se sudionicima okruglog stola - studentima, profesorima i gostima, generalica Bissell podsjetila je na ulogu, misiju, te historijat NATO-a, koji je nedavno proslavio 70 godina postojanja i djelovanja, istrajavajući na određenim vrijednostima i principima, uključujući slobodu, demokratski razvoj, ekonomski prosperitet i vladavinu prava, te promoviranje mira, stabilnosti i dobrosusjerskih odnosa.



Detaljno je elaborirala genezu odnosa i ulogu NATO-a od okončanja Hladnog rata i pada Berlinskog zida 1989., nakon čega je došlo do porasta broja članica ovog vojnog i političkog saveza.



U osvrtu na aktuelni trenutak, podsjetila je kako je svijet danas veoma kompleksan te da se zemlle suočavaju s brojnim prijetnjama i izazovima koji su sve više transnacionalni/prekogranični, poput terorizma, cyber kriminala, novih tehnologija...



Generalica Bissell govorila je o procesu pridruživanja NATO-u kroz prizmu iskustva i aktivnosti koje su dosada realizirane u BiH, a putem saradnje u sklopu više programa partnerstva, uspješne reforme odbrambeno-sigurnosnog sektora, što je na koncu rezultiralo pozivom za aktivaciju MAP-a, za što je potrebno pristupiti usvajanju prvog Godišnjeg nacionalnog programa.



Kako je na okruglom stolu rečeno, NATO je u BiH prisutan već treću deceniju, najprije u misiji očuvanja mira a onda na planu reformi, izgradnje dugoročnog napretka, mira i stabilnosti u BiH, snažno se angažirajući na procesima koji BiH približavaju porodici demokratskih zemalja.



U tom kontekstu, ocijenjeno je kako partnerstvo i integracija u NATO-savez nudi novu perspektivu za ukupan društveni i ekonomski razvoj, uključujući usvajanje novih standarda i vrijednosti te da, između ostalog, ima refleksije i na stvaranje uvjeta za ostanak mladih u BiH.

(FENA)