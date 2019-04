Tužilaštvo BiH i odbrane optuženih iznijeli su žalbe na presudu nekadašnjim pripadnicima Vojne policije Hrvatskog vijeća obrane (HVO).

Žalbe su iznesene na presudu Ivanu Kraljeviću, Mati Jelčiću, Stojanu Odaku, Vici Bebeku i Vinku Radišiću, koji su proglašeni krivim za zločin protiv civilnog stanovništva počinjen u periodu od aprila 1993. do marta 1994. godine u Vojno-istražnom zatvoru (VIZ) u Ljubuškom.



Tužilaštvo se žalilo i na oslobađanje Slavka Skendera i Dragana Miloša.



Tužiteljica Remzija Smailagić žalila se i na oslobađanje optuženih od optužbi za zločin protiv čovječnosti.



Ona je navela da je Prvostepeno vijeće pogrešno utvrdilo činjenično stanje u oslobađajućem dijelu presude, kao i da nije izreklo adekvatne kazne.



Kraljević je, kao upravnik VIZ-a od septembra do novembra 1993, osuđen na dvije godine zatvora, a Jelčić, kao upravnik od novembra 1993. do januara 1994, osuđen je na godinu i po zatvora. Nekadašnji stražar Odak je osuđen na sedam godina, a Bebek i Radišić na po godinu.



Oni su proglašeni krivim za nečovječno postupanje prema bošnjačkim civilima i držanje u nehumanim uslovima. Kraljević i Jelčić su osuđeni i zbog nesprečavanja fizičkog i psihičkog zlostavljanja.



Odbrane su u žalbama zatražile od Apelacionog vijeća oslobađajuću presudu ili novo suđenje.



Kraljevićev branilac Davor Šilić istakao je da u VIZ-u u Ljubuškom niko nije lišen života, teže ozlijeđen niti odveden na prvu liniju.



Branilac Karlo Sesar ukazao je da materijalni dokazi oslobađaju njegovog branjenika Matu Jelčića. Optuženi Jelčić je rekao da su pogrešni zaključci o vremenu kad je obavljao dužnost upravnika.



Istakao je da je po dolasku na tu dužnost obezbijedio tople obroke, toplu vodu, čistu odjeću, te deke i madrace. Dodao je da su uslovi poboljšani u njegovom mandatu, a da su zasluge za to pripisane drugom.



Senka Nožica, braniteljica oslobođenog Skendera, kazala je da je njen branjenik dužnost preuzeo u januaru 1994. i da se 26 svjedoka izjasnilo da su se od tada poboljšali uslovi.



Ona je predložila da se odbaci žalba Tužilaštva i u pogledu Miloša, koji je takođe oslobođen optužbi.



Odakov branilac Dražen Zubak rekao je da Prvostepeno vijeće nije obrazložilo posljedice i patnje nastale nečovječnim postupanjem.



On je ocijenio da je pogrešno zaključeno da su svi zatvorenici bili civili, podsjetivši na svjedoke koji su dovedeni kao vojnici Armije Bosne i Hercegovine (ABiH).



Bebekov branilac Midhat Kočo napomenuo je da je njegov branjenik osuđen samo po jednoj tački. Postavio je pitanje da li, sve i da je tačno da je Bebek udario jednog zatočenika, to ima obilježje krivičnog djela za koje je osuđen.



Radišićev branilac Slavko Ašćerić podsjetio je na iskaz svjedoka koji je njegovog branjenika označio kao osobu koja ga je zlostavljala. Branilac je istakao da je svjedok kazao kako je za Radišića čuo od drugih zatvorenika, ali da niko od tih zatvorenika to nije potvrdio na suđenju.



- Apelaciono vijeće će odluku o žalbama donijeti naknadno - navodi BIRN.

