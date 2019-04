Poslanici opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske smatraju da je bezbjednosna situacija u tom bh. entitetu pogoršana, posebno nakon ubistva policajca u Prijedoru te sinoćnjeg trostrukog ubistva u Laktašima.

Foto: 24sata.info

U Glamočanima u laktaškoj općini ubijen je banjalučki biznismen Slaviša Krunić, jedan od njegovih pratilaca Žarko Pavlović i napadač Željko Kovačević, dok je Krunićev vozač ranjen.



-Bezbjednosna situacija u RS nije pogoršana, već je izmakla kontroli. Nedopustivo je da policija ima neka saznanja, a da ne može zaštiti čovjeka kao što je Krunić. Vidjet ćete da postoje određene činjenice i saznanja o kojima neću da pričam... Očigledno je da je Krunić bio u najmanju ruku neistomišljenik vlasti u RS-u - ustvrdio je šef Kluba poslanika Srpske demokratske stranke (SDS) Miladin Stanić.



On je rekao novinarima da ta stranka očekuje da se održi posebna sjednica u vezi sa stanjem bezbjednosti RS-a, odnosno zadnjim, kako je rekao, nemilim događajima.



-Očekujemo da se odredi termim posebne sjednice Narodne skupštine, a ako toga ne bude, to znači da MUP zataškava najteže zločine, koji se dešavaju u RS-u - rekao je Stanić novinarima i dodao da bi u tom slučaju SDS našao način da bojkotuje rad parlamenta.



Šef Kluba poslanika PDP-a Perica Bundalo ističe da parlament u posljednjih šest mjeseci po drugi put će raspravljati o stanju bezbjednosti, što je pokazatelj da nešto u tom pogledu nije dobro.



-Ako se stvari ponavljaju, onda to znači da nisu dobre. Bojim se da ulazimo u period kada će ukupno bezbjednosna situacija biti opterećujuća po sve nas zajedno - dodao je Bundalo.



Šef Kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić rekao je taj klub insistira od nadležnih institucija da sinoćnji slučaj ubistva banjalučkog biznismena Slaviše Krunića i njegovih saradnika bude što prije, hitno i efikasno riješen u interesu bezbjednosti svih građana.



-Sigurni smo da će MUP uraditi sve na tom planu i da ćemo sutra svi doprinijeti smirivanju ove situacije i da ovi slučajevi, koji su realno uznemirili javnost, što prije budu riješeni. Skupština i o ovim događajima treba dati svoje mišljenje - naveo je Žunić.



Kolegij Narodne skupštine RS-a odlučio je danas da 4. redovna sjednica bude nastavljena sutra, a prethodno bi trebalo da se odluči o održavanju posebne sjednice parlamenta o stanju bezbjednosti u tom bh.entitetu.



Zatražili su i da što prije bude razriješen slučaj ubistva u Glamočanima, a Odbor za bezbjednost pripremit će informaciju o stanju bezbjednosti u RS.

(FENA)