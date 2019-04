Akademik Gradimir Gojer, redatelj i književnik u otvorenom pismu visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku napisao je da je 'ponižavajuće po inteligenciju i zdrav razum ono što je OHR priopćio 19. aprila u pogledu problematike vezane za formiranje pričuvnog sastava policije Republike Srpske'.

'Vama je kao nejasno zašto Milorad Dodik pravi vojsku u okrilju policije. Zato ću, da bih vam pojasnio stvari, napomenuti da je za genocid počinjen u Srebrenici okrivljena i osuđena, pored vojnih formacija i policija Republike Srpske. Dakle radilo se o zločinačkoj formaciji u ratu. Sad takvoj, potencijalnoj vojnoj (!!!) formaciji treba i pričuvni sastav. Ako vam gospodo nije ni sada jasno ekspliciraću dalje: to je izravan atak na međunarodno priznatu državu Bosnu i Hercegovinu, to je prijetnja za svakog Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj, to su postrojbe koje nastaju na logici genocidne politike i nacionalističkog koncepta.

To što tolerirate retoriku Milorada Dodika, koji jasno i glasno govori protiv opstanka, odnosno o nestanku države Bosne i Hercegovine, ne služi vam na čast, ali to što mirno promatrate nastajanje potencijalnih vojnih formacija koje će sutra biti upotrebljene protiv građana ove zemlje i pri tom govorite da vam nije jasno za šta bi trebale služiti jedinice Rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova RS, to je već uvreda svakog prosječno inteligentnog Bosanca i Hercegovca. Stidite se teksta kojim ste se oglasili!', kaže Gojer u otvorenom pismu koje je uputio OHR-u.

