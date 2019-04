Sedmogodišnji Mak Hasić, koji ima rijedak i agresivan oblik ne-Hodgkinovog limfoma pod nazivom Burkittov limfom visokog stadija, s osmijehom je krenuo u novu borbu na klinici Medical park u Turskoj. Uskoro će početi primanje kemoterapije i svi se nadaju najboljem.

Foto: 24sata.info

Maku su jučer uradili potrebne nalaze, a danas će biti poznat daljnji tok liječenja. Kako je rekla njegova majka, trenutno prima samo infuziju, a redovno mu mjere temperaturu, pritisak i puls.



Mak je jučer prebačen specijalnim sanitetskim avionom. Kako nam je rekao Elvir Karalić iz Pomozi.ba, transport je koštao 10.500 eura, a dosadašnji ukupni troškovi su bili 65.000 eura.



Sada slijedi borba malog heroja protiv bolesti koja je ušla u četvrti stadij i svi se nadaju da će mali heroj dobiti ovu bitku te imati bezbrižno djetinjstvo. Podrška svih dobrih ljudi je potrebna.



Bit će potrebno još novca i svi koji mogu pomoći to mogu učiniti uplatama na račune:



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inozemstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mak Hasić



Za uplate u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Mak Hasić





(24sata.info)