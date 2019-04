Specijalnim sanitetskim avionom u Tursku je prebačen mali Mak Hasić.

Foto: 24sata.info

Dječak je poletio u 11 sati po našem vremenu i već je primljen u bolnicu Medical Park u Istanbulu.



Sanitetski avion koji je došao po Maka koštao je 10.500 eura, a troškove snosi POMOZI.ba.



Podsjećamo, mali Mak je dječak koji je životno ugrožen i koji hitno treba pomoć svih nas.



Broj 17007 od ovog momenta aktivan je za pomoć malom Maku - broj je jedinstven za sve operatere unutar Bosne i Hercegovine, a pozivom se doniraju 2 KM.



Dječaku je dijagnosticiran Burkittov limfom, i to četvrti stadij, od moguća četri. U pitanju je tumor koji se bukvalno dupla u 24 sata.



Mak je odmah krenuo sa kemoterapijama, a liječenje nastavlja u inostranstvu za šta su potrebna velika finansijska sredstva..



Pored poziva na broj 17007, tu su i opcije doniranja putem PayPala, uplate na domaći i INO račun, kao i uplate na račun organizacije u Austriji.



PayPal: [email protected]



Za uplate iz BiH:

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48



Za uplate iz inostranstva:

Banks name: Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFT CODE:UPBKBA22

IBAN: BA39 1541802008533048



Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Mak Hasić



Za uplate na račun naše organizacije u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT64 2011182266475400

BIC: GIBAATWWXXX

Wien, Oestereich

Name: hilfhelfen-pomozi.ba

Verwendungszweck: Mak Hasić

(24sata.info)