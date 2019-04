Treba da gradimo zajednički život u BiH, da obnavljamo povjerenje, ali istina i pravda su temelj ovog procesa koji je u toku i koji je pred nama, poručio je danas na Šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović.

Šefik Džaferović / 24sata.info

Džaferović je položio cvijeće na spomen obilježje u Šehidskom mezarju gdje će danas biti klanjana dženaza i obavljen ukop 20 žrtava. Tu su, kako je kazao, da odaju poštovanje civilima Bošnjacima ubijenim u Vlasenici od 1992. do 1995. godine.



"Ubijeno je 288 djece, te 223 žene. Po svim elementima, nad Bošnjacima Vlasenice je počinjen genocid i to je tako kvalificiralo i Haško tužilaštvo. Nažalost, do sada to nije prihvaćeno od Haškog suda. Ovdje smo da izrazimo protest zbog toga jer ovo ima sve elemente genocida", istakao je Džaferović.



Došli su, naglasio je, i kako bi jasno ukazali da postoji neodgovarajući odnos domaćih institucija, prije svega, agencija za sprovođenje zakona, vezano za procesuiranje onih koji su odgovorni za taj genocid.



"Do sada su za 2.500 ljudi, koliko je ubijeno u Vlasenici, pred Haškim tribunalom odgovarale dvije osobe i pred Sudom BiH jedna. Također, vodi se postupak protiv jedne osobe pred Sudom BiH. Mora se utvrditi potpuna istina, moraju se identificirati svi koji su naložili, inspirisali, naredili i koji su izvršili ovaj teški zločin", pojasnio je Džaferović.



Poručio je da je "BiH potrebna istina i pravda".



"Mi treba da gradimo zajednički život u BiH, da obnavljamo povjerenje ali istina i pravda su temelj ovog procesa koji je u toku i koji je pred nama. Ovdje smo i da kažemo ljudima koji žive tu, da povratnicima treba dati svaku moguću podršku", poručio je Džaferović.



Smatra i da činjenica da je Mićo Kraljević načelnik opštine Vlasenica, a po svim svjedočenjima jedan od najodgovornijih za zločine, veoma loša poruka.



"Oni koji su optuženi za ratne zločine i za koje se zna da su sa velikim stepenom vjerovatnoće učestvovali u svemu tome, ne treba da obavljaju dužnosti koje će voditi cjelokupnu zajednicu", rekao je Džaferović.



Komentarišući to kako su se Kraljević i slični njemu mogli i naći na ovakvim pozicijama navodi da postoje optužnice, ali još uvijek ne i presude.



"To je tako kada se stvari formalno-pravno posmatraju. No, praktično to se dogodilo. I ovdje stvari, u ovakvom zločinu, se ne smiju posmatrati formalno-pravno i tehnički. Ovdje se stvari suštinski moraju posmatrati", izjavio je Džaferović danas u Vlasenici.





