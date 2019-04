Šaban, Muhamed, Abdulah, Sadik, Mesib, Sejmo, Ismet... To su samo neke od žrtava koje su danas smiraj našle u mezarju "Rakita" u Vlasenici.

Foto: AA

Na mezarju "Rakita" u Vlasenici klanjana je kolektivna dženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 17 identifikovanih žrtava sa područja Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Han Pijeska koji su ubijeni tokom proteklog rata. Obavljena je i jedna reekshumacija, a istog dana, na vlaseničkom mezarju Močila klanjat će se individualna dženaza za još tri pronađene žrtve, javlja Anadolu Agency (AA).



Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji je nestanak prijavljen tokom 1992. godine, a njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su tokom proteklih godina iz grobnica pronađenih na području Šekovića, Vlasenice i Zvornika. Identifikovani su u Komemorativnom centru u Tuzli.



Među identifikovanim žrtvama su Hilmo i Mevlida Ferhatbegović, otac i kćerka čiji su ostaci pronađeni u grobnici u mjestu Kamenica - Glođansko brdo na području općine Zvornik. Ukopani su i braća Mirsad (32) i Meho (30) Ferhatović iz Vlasenice, a čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2017. godine u masovnoj grobnici na lokalitetu Jelovačka česma u Vlasenici.



Pored sina Edina danas je ukopan i Muhamed Salaharević. Edin Salaharević, bio je najbolji i najperspektivniji ex jugoslovenski košarkaš sa 19 godina. Igrao je tada za Sloboda Ditu, i neposredno pred likvidaciju u Vlasenici, sa juniorskom ekipom Sloboda Dite osvojio juniorsko prvenstvo Jugoslavije.



U porodici Salaharević danas je ostao samo Nedim.



"Deset godina nakon što sam ukopao brata, danas ukopavam oca Muhameda. Tog 13. septembra 1992. godine razdvojili su nas, mene i majku od njega i brata. Njih su odveli u logor. Prije dvije godine identificirana je prva kost, a prošle godine je identificiran još jedan mali dio kosti", rekao je Nedim.



Muhamedovi posmrtni ostaci identificirani su u jami oko Šekovića.



"Možete misliti kakav je to monstruozan zločin da su oni prevlačili bošnjačke žrtve čak i do Šekovića. To je neka jama gdje se nakupljala i voda. Teško je sad bilo šta reći. Naviru sjećanja. Mislim, ta sjećanja su svaki dan. Meni je moj otac svaki dan pred očima", rekao je Nedim.



Žao mu je što majci Hatidži, koja je preminula prije 15-ak dana, nije rekao da je potpisao saglasnost za ukop oca Muhameda.



"Moj otac je bio čestit i pošten čovjek, električar po zanimanju kao i svi ovi ljudi. Nije mrava zgazio, a zgažen je što je Bošnjak, što se zvao Muhamed. Ono što mene još više boli je neprocesuiranje zločinaca", rekao je Nedim za AA.



Nezadovoljan je radom tužilaštva, prvenstveno kantonalnog u Tuzli.



Džulesma Kajtazović danas je ukopala brata Sejmu Ibrahimovića.



"Pronađen je prošle godine u junu. Imao je 30 godina kada je ubijen. Teško mi je. Sve sam živjela u nekoj nadi da će se neko čudo dogoditi i da će se pojaviti", izjavila je Džulesma.



Mujo Hadžiomerović, predsjednik Organizacionog odbora kolektivne dženaze u Vlasenici, izjavio je da je danas ukopano 20 žrtava, te da je obavljena i jedna reekshumacija. Dakle, jedna ranije ukopana žrtva, danas je prebačena na mezarje Rakita u Vlasenici.



"Porodica je iskazala želju da tu dženazu obavi ovdje u Vlasenici, pored familije i naravno da smo izašli u susret toj porodici. Količina zla koja se desila u Vlasenici i cifre koje smo ranije pominjali govore, u odnosu na broj onih koji su do sada odgovarali, da je neproporcijalno i nesrazmjerno. Neshvatljivo je da su do sada odgovarale tri osobe", rekao je Hadžiomerović.



Dženaze namaz je predvodio muftija tuzlanski Vahid ef. Fazlović. Prisustvovao je veliki broj porodica žrtava, prijatelji, komšije i rodbina. Među prisutnima, između ostalih, bio je i član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić.



Naime, 21. aprila 1992. godine jedinice pod kontrolom Kriznog štaba Vlasenice preuzele su kontrolu nad tim gradom. Tada je krenuo masovni progon bošnjačkog stanovništva tih prostora. Tokom rata ubijeno je oko 2.500 Vlaseničana, a oko hiljadu ih je ubijeno u Srebrenici.



(AA)