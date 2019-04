Fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu, govorio je u Novom danu na N1 o Uskrsu, najvećem hrišćanskom blagdanu. Također, govorio je i o situaciji u Bosni i Hercegovini i posljednjim tenzijama u vezi naoružavanja i formiranja rezervnog sastava policije u bh. entitetu Republika Srpska.

Praznik, ili bolje reći blagdan, to je sveto vrijeme, odvojeno za Boga. Mi danas imamo komercijalizaciju svega. Božić nekako ispadne kao da to nije vrijeme odvojeno za Boga nego za zabavu, luksuz. Uskrs je malo više blagdan, on se religiozno malo više slave. Ljudi ulaze u tajnu toga događaja u kojem je Bog na poseban način postao prisutan svijetu, zgrlio je svijet, ušao u patnju", kazao je fra Marković.



"Sada mi trenutno živimo u ambijentu Velikoga petka. To je jedna od najdubljih ljudskih tajni. Bit obajve jeste da nikada žrtva nije kriva, to Isus hoće - idem u smrt da vam pokažem da ubijate nevinog čovjeka", poručio je on.



Kako je kazao, religija je na neki način otuđenje vjere.



"Što je religija, institucija, jača time je vjera slabija. Brigom za instituciju često zaboravljamo Boga. Kad dođete u crkvu pa se ljudi mole Bogu, ili dođete u džamiju kad ljudi klanjaju, to su pravi mabvijetni božije blizine", kazao je.



Govorio je i o situaciji u Bosni i Hercegovini posljednjih sedmica.



"Ljudi su u nas gladni mira, gladni su prihvaćenosti, da budu zagrljeni, neko utočište. Ljudi su toga gladni i toga ljudi u religijama traže. Toliko je na sve strane mržnje, jedni govore ovo nije moja Bosna", naveo je.



Na upit da li ljudi, vjernici, imaju vremena i prostora i prilike da se raduju uskrsnuću Hirstovom u ovakvom ambijentu i političkom trenutku.



"To što govorite o toj rezervnoj policiji, to je izravna priprava za rat. Ovdje se priprema rat. Mi još uvijek imamo idiote koji su ratovali sada vode rat. Čitam Dodik kaže bit njihova jeste Srbija, srpstvo, nema Bosne za njega. Pa to samo idiot može reći. Ljudi, njegovi Srbi, žive u Bosni, toliko se ratovalo, on istim jezikom nastavlja. Na sve strane je tako. Govore nemoguće je zajedno živjeti, moramo se podijeliti. Ovakva politika satjera ljude u strah. Strah je najopasniji ambijent u kojem ljudi žive. Zato je sada ovakva naša Bosna, ljudi bježe iz nje", naveo je fra Marković.



"Moraju religije uvijek voditi računa da se vraćaju svom izvoru, da se islam vraća izvornosti Kur'ana, da se kršćanstvo vraća nadahnuću Biblije", kazao je.



"Iz Bosne će se ipak, iz ovoga svega, izvući nešto dobro. Najbitnije je da nemamo rata. Od Dejtonskog sporazuma ima neko vražije sjeme ", poručio je fra Ivo Marković, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu.



"Ja sam čuo o političara i religioznih visokih ljudi da će se Bosna ovako malo držati, da će se podijeliti. Mislim da se Bosna ne može podijeliti. Ove ratne politike, Dodikova i Čovićeva rade izravno na podjeli Bosne i dokazuju ljudima da Bosna nije njihova zemlja. To je za mene priprava za rat, to je priprava rezervne policije. Šta trebamo napraviti? Bosna je multietničko, multireligiozno društvo. Dajemo svakom čovjeku, religiji, naciji, da u svom identitetu sazrijeva, slobodno živi. Mi svi živeć zajedno, mi smo dio državnosti, jedne nacije Bosne. Govorimo lingvistički isti jezik, toliko toga imamo lijepoga i bitnoga da možemo zajedno živjeti", poručio je fra Marković, između ostalog, u Novom danu na N1.





