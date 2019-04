Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije (UDIK) objavilo je publikaciju "Ratni zločini u Sanskom Mostu - presude", koja osim dokumentovanja ratnih zločina daje listu ekshumiranih identificiranih osoba nestalih na području ove općine.

- Ovo publikacijom željeli smo poručiti da Sanski Most nije zaboravljen i da se ratni zločini koje su počinile srpske snage u ovom gradu ne smiju odati zaboravu - kazao je Koordinator UDIK-a Edvin Kanka Dudić.



U Sanskom Mostu su se, kako podsjeća, od 1992. do 1995. godine kontinuirano vršila ubijanja, mučenja, pljačke i devastacija imovine Bošnjaka i Hrvata. Na području općine se nalazilo više od 20 logora i drugih mjesta zatočenja. Zatočeni su bili izloženi fizičkim i psihičkim torturama, ubijani su, protjerivani, vršena su silovanja. Ubijeni Bošnjaci i

Hrvati ove općine pronađeni su u brojnim masovnim grobnicama od kojih su najveće Hrastova glavica i Sasina.



Publikacija je objavljena kao sedma knjiga u ediciji: Ratni zločini – transkripti presuda sudova u Bosni i Hercegovini.



Dokumentovane su presude Suda Bosne i Hercegovine i Kantonalnog suda u Bihaću za zločine počinjene na području prijeratne općine Sanski Most.



Radi se o sljedećim predmetima: Jadranko Palija (osuđen na 28 godina zatvora), Nedo Trifković i Mitar Milinković (osuđeni na po 10 godina zatvora), Nikola Kovačević poznat i kao Daniluško Kajtez (osuđen na 12 godina zatvora), Predrag Prošić (osuđen na tri godine zatvora), Slavko Bilbija (osuđen na 10 godina zatvora) i Suad Kapić zv. Hodža

(kao pripadnik ARBiH osuđen je na 12 godina zatvora za zločine nad Srbima počinjene 1995. godine), saopćeno je iz UDIK-a.





