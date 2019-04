Prema podacima Misije OSCE-a u BiH u zadnjih 10 godina sloboda medija u Bosni i Hercegovini je u stalnom padu, kazao je Agenciji Fena predsjednik Društva novinara BiH Faruk Zupčević.

Foto: FENA

Podsjetio je da u izvještaju Reportera bez granica za 2019. godinu, a koji istražuje medijske slobode širom svijeta, Bosna i Hercegovina zauzima 63. mjesto od ukupno 180 država.



- Sloboda medija u BiH je, prema podacima Reportera bez granica, svrstana na 63. mjesto što je nešto bolje u odnosu na 2017. godinu. To je u odnosu na nama susjedne zemlje dobro, ali nije nam nikakva utjeha - kazao je Zupčević.



Govoreći o uvjetima u kojima rade mediji u BiH, naglasio je kako su oni izuzetno teški.



- Novinari su slabo plaćeni. Plaće se kreću između 250 i 500 eura, mnogi novinari i nisu osigurani, mnogi rade po ugovoru o djelu - kazao je Zupčević.



Naglasio je da je sigurnost novinara kada je u pitanju rad također ugrožena.



- U zadnjih 10 godina zabilježeno je 550 napada na novinare. Koliko je to uzelo maha vidimo najbolje u prvim mjesecima ove godine kada je zabilježeno 30 napada na novinare. Ono što je evidentno je da se ti napadi ne procesuiraju ili proces predugo traje. A i ekonomski pritisci uveliko utiču na slobodu medija i govora - kazao je Zupčević.



Istakao je da je napad na novinare napad na slobodu riječi i demokratiju.



- Svaki takav napad je neophodno prijaviti i procesuirati. Na taj način da mi iz Društva novinara BiH šaljemo jasnu poruku javnosti da je nasilje i zastrašivanje nedopustivo - naglasio je.



Prema njegovim riječima, u prošloj godini ubijena su 63 novinara prilikom obavljanja zadataka.



- Zato mi stalno upozoravamo na kršenje medijskih sloboda i ugrožavanje slobode govora, na svaku prijetnju novinarima i svaki pokušaj sprečavanja novinara da objavljuju istinu - potcrtao je Zupčević.



Najavio je da će, u povodu Dana slobode medija - 3. maja, Društvo novinara BiH organizirati manifestaciju "Novinar godine" na kojoj će dodijeliti priznanja najboljim novinarima u 2018. godini.



Na toj manifestaciji će biti dodijeljena priznanja u pet kategorija: radijsko novinarstvo, tv novinarstvo, printani mediji, nagrada za životno djelo i najveća nagrada - novinar godine.



- Ove godine na naš konkurs pristigao je veliki broj prijava. Društvo novinara BiH je sve to zaprimilo i imalo svoje prijedloge. Žiri je imao izuzetno težak zadatak da u tako jakoj konkurenciji odabere najbolje - kazao je Zupčević.



Manifestacija "Novinar godine" bit će održana 3. maja u Sarajevu.



Osnovni cilj Društva novinara BiH je da podstiče novinare da se što profesionalnije i što hrabrije bore za slobodu govora. Ta borba nije uvijek jednostavna ali je vrijedna, poručio je Zupčević.





(FENA)