Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović posjetio je u Sarajevu Ismeta Kasumagića, pripadnika organizacije Mladi Muslimani, koji je danas potpisao pristupnicu staru 77 godina.

Foto: FENA

- Ovo je pristupnica našeg Ismeta Kasumagića stara 77 godina - kazao je Izetbegović.



Pojasnio je da je 1943. godine, kada su ustaše provalile u organizaciju, čovjek iz organizacije na svoj tavan sakrio ovu pristupnicu koju je našao njegov unuk i donio je u SDA prije nekih mjesec dana.



- Bila je nepotpisana. Četrdeset pristupnica nam je donio. Jedan od rijetkih živih je naš Ismet Kasumagić. Hvala Bogu, tu je sa nama, danas smo ga posjetili. U dobroj je kondiciji, sjeća se još uvijek svega i on je danas potpisao 77 godina staru pristupnicu, ustvari privrženost principima za koje su se „Mladi Muslimani“ borili i koje možete vidjeti na pristupnici - kazao je Izetbegović.



Podsjetio je na hadis u kojem "ashabi pitaju Božijeg poslanika a.s. jesu li oni najbolja generacija? On je kazao doći će jedna slična generacija tamo nekad pred kraj vremena, oni će nositi Islam onako kako se nosi žiška u ruci".



- Dakle, niti mogu da ga puste, niti mogu da ga drže. Ja mislim da je grupa Mladih Muslimana bila upravo od tih ljudi. U komunističko vrijeme, kada se vrlo lahko gubila sloboda, glava itd., oni su sačuvali tu žišku i onda se plamen ponovo raspalio kada su se stvorili uslovi, možda 50-tak godina iza toga – naveo je Izetbegović.



Dodao je da su Ismet Kasumagić, njegov rahmetli otac Alija Izetbegović i većina njih, dva puta bili u zatvoru zbog svojih ideja, zbog toga što nisu htjeli da odustanu od toga što jesu, što je njihova bit, što je njihova vjera i ništa više od toga.



- Dakle, samo zbog toga su ljudi odrobijali 10, 15 godina, gubili živote, zdravlje itd. – kazao je Izetbegović.



Po njegovim riječima, bilo je to jedno posebno vrijeme, vrijem komunističkog režima, „oni su bili marginalizovani, bilo su progonjeni, nisu mogli da naprave karijeru, rijetki od njih su mogli da naprave karijeru, koji su bili poput Ismeta Kasumagića, jer bez njega jednostavno metalurgija nije mogla“.



- Takvi su nešto mogli da urade. On je bio i profesor, priznat stručnjak od strane Ujedinjenih nacija, globalno priznat metalurg. Bila je to stega, bilo je to teško vrijeme. Kao što rekoh, dva puta su nam kucali na vrata, dolazili i odvodili, sudili po pet godina, po petnaest godina ljude itd. Ali, ipak taj se Islam živio, njega smo čuvali, bili smo ponosni na njega. Na jedan način je bilo teško, na drugi način je bilo lijepo, jer dok god se čovjek bori za nešto, dobro je - zaključio je Izetbegović.



Devedesetogodišnji Ismet Kasumagić se u razgovoru s Bakirom Izetbegović, kojem je prisustvovao i Kasumagićev unuk gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka, između ostalog prisjetio i člana Organizacije „Mladi Muslimani“ Teufika Velagića.



- On je, kad je izdržao 12 godina zatvora, prebjegao vani, bez ikakvog pasoša i tamo se snašao. Ja sam svojevremeno bio na nekoj specijalizaciji vani i otišao sam da ga posjetim. Posjetio sam ga, kad on kaže znate šta, treba učiniti sljedeće: prvo napisati jedan istorijat Mladih Muslimana, drugo treba navesti kakvo je stanje muslimana općenito i treće trebalo bi neki program napraviti. I sve se to ostvarilo – kazao je Kasumagić.



Po njegovim riječima, već ima sada jako mnogo članaka napisanih o Mladim Muslimanima.



- Međutim, važno je ono „Islam između Istoka i Zapada“, što je napisao Alija Izetbegović - kazao je Kasumagić.



Predsjednik Udruženja „Mladi muslimani“ Edhem Bakšić je podsjetio da ove godine Udruženje obilježava 80 godina od svog osnivanja, od 1939. godine, i 70 godina od najvećih pogroma i hapšenja članova, pripadnika organizacije „Mladi muslimani“.



- U vezi s tim, organizujemo brojne sadržaje, pripremamo izdavanje određenih knjiga, autobiografskih zapisa i sjećanja članova „Mladih Muslimana“ koji do sada nisu objavili svoje autobiografije. Pripremamo i jednu naučnu studiju o „Mladim Muslimanima“, zatim i monografiju, a to će biti popraćeno i okruglim stolovima, promocijama knjiga, kako u Sarajevu tako i u drugim gradovima BiH – najavio je Bakšić.





