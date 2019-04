Na suđenju osmorici nekadašnjih pripadnika Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) optuženih za ratne zločine nad zarobljenicima i civilima počinjene u decembru 1993. na području Viteza, prvi svjedok Tužilaštva BiH ispričao je da je vidio leševe ubijenih u sali srednje škole.

Foto: 24sata.info

"Tijela su bila su najlonskim vrećama… Još gore su izgledala, tijela u jako lošem stanju. Doktor nije mogao da do kraja izvrši identifikaciju. S drugima u toku napada ubijene su i dvije žene Kata Alilović i Matilda Pranjković"kazao je Anto Bertović, koji je 1993. bio zapovjednik Prve bojne Viteške brigade Hrvatskog vijeća obrane (HVO).



Bertović je istaknuo da se 22. decembra 1993. sjeća jako dobro.



"Ja sam bio u početku napada na svom zapovjednom mjestu i prve informacije sam dobio putem veze i putem ljudi koji su ranjeni ili prestrašeni dolazili s tog mjesta", rekao je Bertović.



Dodao je da je bojna imala saznanja o posljedicama i gubicima o 34 žrtve, te da je oko 30 ljudi odvedeno, zarobljeno i da se predalo.



"Sudbina 30 ljudi nije bila poznata do razmjene kada smo dobili tijela - kazao je Bertović.



Tužilaštvo BiH optužilo je Ibrahima Purića, Ibrahima Tarahiju, Nijaza Sivru, Rušita Nurkovića, Almira Sarajlića, Sadika i Šaćira Omanovića, te Kasima Kavazovića za ubistva najmanje 12 vojnika Hrvatskog vijeća obrane (HVO) koji su se prethodno predali, kao i dvije žene hrvatske nacionalnosti u Križančevom Selu kod Viteza, počinjena 22. decembra 1993.



Po Tužilaštvu BiH, Purić je te zločine počinio u svojstvu komandanta 325. brdske brigade ABiH i komandanta Taktičke grupe (TG), Tarahija kao komandant Trećeg bataljona te brigade, Sivro kao pomoćnik komandanta za bezbjednost i Nurković kao pomoćnik komandanta za moral, dok su preostala četvorica optuženih bili pripadnici ove brigade.



- Oni su optuženi za ratni zločin počinjen nad žrtvama hrvatske nacionalnosti na lokalitetu Križančevog Sela, Šafradina i Dubravice, gdje je 22. decembra 1993. ubijeno najmanje 12 zarobljenih pripadnika HVO-a koji su se prethodno predali, kao i dvije civilne osobe - žene hrvatske nacionalnosti - te je vršeno pljačkanje i uništavanje imovine. Tijela ubijenih su razmijenjena 40 dana nakon zločina - navedeno je u optužnici.



Pojedini optuženi, koji su bili u svojstvu komandanata jedinica ABiH, terete se da su direktno učestvovali u počinjenju zločina, te da nisu poduzeli aktivnosti da spriječe zločine, procesuiraju i kazne počinioce.



Prije saslušanja prvog svjedoka pročitana je optužnica, te su Tužilaštvo i pojedine Odbrane iznijele uvodnu riječ.



Tužilac Ivan Matešić kazao je da je uvjeren da će saslušanjem svjedoka i prezentacijom materijalnih dokaza dokazati da su optuženi počinili radnje koje im se optužnicom stavljaju na teret.



"Smatram da će Tužilaštvo dokazati da su počinili kazneno djelo za koje se terete i da će Sud utvrditi da su krivi", rekao je Matešić.



Odbrana Ibrahima Purića navela je da on nikada nije izdao naredbu za napad na civilno stanovništvo.



"Tužilaštvo neće moći dokazati takvu naredbu jer nije ni postojala 22. decembra 1993.", kazala je braniteljica optuženog Purića Emina Hasanović.



Lejla Čović, braniteljica Nijaza Sivre, naglasila je da komandant za bezbjednost ne može izdavati naredbu pripadnicima brigade.



Nastavak suđenja zakazan je za 7. maj, javlja BIRN.





