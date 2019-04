Timovi za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) su nakon dojave o postojanju sumnje da se na lokalitetu Stupe na području Kaknja u srušenoj štali nalazi zatrpana veća količina eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata (1992-1995.), jučer izašli na teren kako bi potvrdili tačnost informacija i uklonili eksplozivna sredstva.

Pregledom lokacije utvrdili su da se radi o većoj količini protivtenkovskih i tromblonskih mina, saopćeno je danas iz FUCZ.



Pored pripadnika FUCZ na mjesto događaja izašao je i dežurni tužilac koji je obavio uviđaj.



Raščišćavanjem ruševine otkriveno je 20 komada protivtenkovskih mina i 55 komada tromblonskih mina. Sva sredstva su tokom dana izvučena iz ruševine i pregledana kako bi se utvrdilo da li su stabilna za transport i skladištenje.



Kako je bilo potrebno transportovati pronađena sredstva do mjesta na kojima će privremeno biti odložena do uništenja, pripadnici Ministarstava unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog i Sarajevskog kantona obezbjeđivali su i pratili transport od mjesta pronalaska do skladišta za privremeno odlaganje.



Uklonjena eksplozivna sredstva su u skladu sa predviđenim procedurama transportovana zbrinuta u skladištu za privremeno odlaganje eksplozivnih sredstava gdje će ostati do uništenja.

