Demokratska fronta se i danas oglasila u vezi sa Nacrtom Zakona o izmjenama i dopunama zakona o policiji i unutrašnjim poslovima Republike Srpske, a koji se striktno odnosi na uspostavu rezervnog sastava policije u Republici Srpskoj.

Foto: 24sata.info

"Još jednom upozoravamo međunarodne institucije u Bosni i Hercegovini, prije svega Ured Visokog predstavnika, Europsku komisiju, OSCE, te akreditovane misije članica PIC-a u Bosni i Hercegovini da ovaj potez predstavlja grubo kršenje Aneksa 1 i 11 Općeg mirovnog sporazuma za mir u BiH, u smislu da su se sve strane u sukobu u Bosni i Hercegovini obavezale raspustiti sve snage izuzev odobrenih policijskih snaga od strane IPTF-a u BiH, Tom odlukom rezervni sastav je morao biti raspušten u svim policijskim agencijama do kraja procesa certifikacije 2002. godine. Također podsjećamo i da je sa aspekta pravnog poretka Europske unije ovakav postupak 'ocijenjen kao neprimjenjiv'", navodi se u saopćenju.



"Ukoliko i ovaj put i ova antidejtonska aktivnost vlasti Republike Srpske koja je ujedno protivna europskoj praksi prođe bez adekvatne reakcije u smislu promptnog zaustavljanja aktivnosti na donošenju izmjena i dopuna ovog zakona, bit ćemo prinuđeni da iniciramo donošenje zakona i za područje Federacije Bosne i Hercegovine, ali koji će biti u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Ukoliko se, a kako je planirano, u rezervni sastav policije RS-a primi 1000 policajaca, onda se u Federaciji recipročno treba primiti 2500 policajaca. To ne znači da mi nismo svjesni činjenice da je europski prosjek broja policajaca u zemljama EU 318 policajaca na 100 000 stanovnika, a da je trenutni prosjek u BiH iznad toga, odnosno 436 policajaca na isti broj stanovnika. Svjesni smo i da bi navedeno pojačanje policije u oba entiteta za 3500 službenika povećalo ukupan broj policajaca na prosjek veći od 450 na 100 000 stanovnika i da bi prouzrokovalo finansijska izdvajanja od više desetina miliona KM za opremanje, edukaciju i angažovanje snaga", piše u saopćenju.



U DF-u smatraju da se mora odgovoriti na adekvatan način istim ili sličnim mjerama, a sve da "nas ne bi zadesile posljedice iz perioda početka devedesetih godina", s tim da oni to ne bi radili kršeći Dejtonski sporazum već bi na osnovu sigurnosne procjene primili 2500 aktivnih policijskih službenika, a što je u pogledu evropske pravne stečevine prihvatljivo, ističu.



"I dalje smatramo da bi novac koji bi se izdvajao za nove policijske snage bolje bilo utrošiti na pomoć socijalnim kategorijama društva, mladima, penzionerima, radnicima i nezaposlenim, te da bi se trebalo težiti ka smanjenju broja policajaca na europski prosjek, ali sa boljom opremom, platama i edukacijom koja bi stvorila sigurnije okruženje i za život i za nove investicije u Bosni i Hercegovini. Svima mora biti jasno da je uvom trenutku priopritet svih prioriteta – opstanak i sigurnost građana i države Bosne i Hercegovine. Ko to ne vidi ili je 'slijep pored očiju' ili radi na destrukciji BiH", navode iz Demokratske fronte.

(24sata.info)